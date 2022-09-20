В Бакале отключили центральную котельную из‑за долгов перед поставщиком энергии

Жители с опасением ждут наступления холодов

Шесть социальных объектов и 95 многоквартирных домов в городе Бакале Саткинского района оказались заблокированы от подключения к теплу. Центральную котельную отключили за долги перед поставщиком энергии. Жители города считают, что платят за услуги вовремя, а местные власти теперь судятся с владельцами котельных. В прохладных отношениях участников конфликта разбирались журналисты ИА «Первое областное».

Жители города Бакала с наступлением осени стали жаловаться в социальных сетях, что половину города подключили к теплу, а другую нет. Более того, замерзающие бакальцы еще и остаются без горячей воды.

«В детских садах, школе — холодина. Вчера были на собрании, окоченели и руки, и ноги. Дети не выходят с больничных, не успевают выздоравливать, тут же заболевают сразу», — пишет Ирина Устюгова под десятками комментариев на эту тему в сообществе «Подслушано Бакал» в сети «ВКонтакте».

На деле проблемы с отоплением в Бакале возникли еще в марте этого года. Тогда поставщик электроэнергии ООО «Уралэнергосбыт» пригрозил ограничить подачу тепла из-за многомиллионных долгов владельцев котельных за электроэнергию. При этом представители предприятия, которое обслуживает теплосети, ООО «Теплосервис» утверждали, что оплачивали собственникам котельных услуги производства тепла. Тогда в региональном Минстрое заверили, что спор хозяйствующих субъектов не приведет к снижению температуры теплоносителя.

На этот раз ООО «Нефтехимавтоматика-С», владеющее котельными Бакала, вновь накопило долги более 15 млн рублей перед поставщиком энергии.

«Предприятие отключили от электроэнергии до уровня аварийно-технологической брони еще в июне. В течение лета о ситуации в Бакале гарантирующий поставщик неоднократно информировал все инстанции, в том числе администрацию, и прокуратуру», — рассказали в пресс-службе энергоснабжающей организации.

Прокуратура вручила ООО «Нефтехимавтоматика-С» предостережение о недопустимости нарушении закона и необходимости погашения долга. Предписание не было исполнено.

«Вместо погашения долга или заключения соглашения о рассрочке, в сентябре сотрудники предприятия сорвали пломбы на котельной Центральной и самовольно подключились к электроэнергии. За самовольное подключение гарантирующий поставщик подготовил и направил письмо в прокуратуру с просьбой принять меры», — уточнили в «Уралэнергосбыте».

В администрации Бакальского городского поселения подтвердили, что при попытке самовольного запуска котельной Центральной автоматика отключила объект от электроснабжения. Теперь не работает котельная и без отопления остается одна школа, три детских сада, Дворец культуры, техникум и 95 многоквартирных домов. Пока муниципалитет обратился в суд с требованием о принудительном выкупе котельных у «Нефтехимавтоматика-С». Это позволит подключить социальные объекты к теплу даже при условиях неурегулированного спора об оплате энергоресурсов.

«Сегодня я участвовал в судебном процессе, где администрация Бакальского городского поселения предъявила иск к ООО „Нефтехимавтоматика-С“ о передаче четырех котельных в муниципалитет с возмещением выкупной стоимости. Однако судья объявила перерыв до 26 сентября 2022 года для принятия решения», — прокомментировал глава Бакальского поселения Андрей Зарочинцев.

Между тем у ООО «Уралэнергосбыт» серьезные опасения вызывает надежность эксплуатации всех четырех котельных: ведь почти все лето они были отключены от электроэнергии, и их не смогли подготовить к зиме.