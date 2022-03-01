В Бакале все жители обеспечены отоплением

Споры из-за долгов между поставщиком и обслуживающей компанией не коснуться населения

Минстрой Челябинской области готов обратиться в прокуратуру, если в Бакале отключат подачу тепла населению. Так отреагировали представители ведомства на заявление компании-поставщика о возможном отключении жилых и коммерческих объектов в Бакале из-за долгов обслуживающей компании. В министерстве для ИА «Первое областное» рассказали, что держат ситуацию на особом контроле.

Напомним, компания-поставщик тепла заявило о возможных отключениях от центрального отопления ряд жилых и социальных объектов из-за долгов обслуживающей сети компании. ООО «Теплосервис» задолжало ООО «НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА-С» почти 56 миллионов рублей. Поставщик тепловой энергии вынужден снижать температуру теплоносителя и ограничивать потребление с 1 марта 2022 года.

«В Бакале не будет отключаться подача тепла населению, спор хозяйствующих субъектов к этому не приведет. Министерство держит ситуацию на контроле и не допустит прекращения подачи тепла гражданам. На данный момент поставщиками тепла снижены параметры, по информации администрации, температура в домах в норме. Жалоб от населения и бюджетных организаций не поступало», — пояснили в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.

В ведомстве отметили, что в случае нарушения температурного графика будет направлено обращение в прокуратуру. Пока же мэрия города Бакал мониторит температурные параметры в жилых домах и социальных учреждениях.

Ранее в администрации Бакала подтвердили, что руководство «Нефтехимавтоматика-С» действительно прислало уведомление, однако ООО «Теплосервис» утверждает, что выполняет свои обязательства в полном объеме. На четверг в мэрии запланировано совещание с прокуратурой, чтобы обе стороны документально доказали свои претензии.