В Ашинском районе из-за морозов перенесли буровзрывные работы на федеральной трассе

Дорогу М-5 закроют для машин 14 декабря

Еженедельное перекрытие трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе из-за аномальных морозов перенесли на четверг, 14 декабря. Об этом сообщила пресс-служба управления федеральных дорог «Южный Урал». Ограничение вводится для проведения буровзрывных работ, связанных с реконструкцией автодороги.

Основной хорд трассы будет закрыт для машин с 9:00 до 14:00. Легковые автомобили смогут объехать участок через Ашу и Миньяр. Большегрузам и автобусам придется дожидаться окончания работ.

Напомним, что месяц назад дорожники изменили график перекрытия трассы М-5 под Ашой. До 1 октября 2024 года движение будут перекрывать либо по вторникам, либо по четвергам — в зависимости от погоды.

Напомним, что сегодня ночью температура воздуха в Челябинской области опустилась ниже −30 градусов. По этой причине были отменены многие междугородние автобусы, в том числе в Екатеринбург и Курган.