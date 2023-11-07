Дорожники изменили график перекрытия трассы М‑5 под Ашой

В течение предстоящего года ограничения будут зависеть от погоды

На время реконструкции трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе, где ведутся буровзрывные работы для выравнивания ландшафта, еженедельные перекрытия движения теперь могут происходить не только по четвергам, но и по вторникам. Об изменении графика работ на 11-километровом участке автодороги сообщило управление федеральных дорог «Южный Урал».

Напомним, в течение дорожного сезона 2023 года движение на участке с 1565 по 1576 км трассы «Урал» (Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск) перекрывалось только по четвергам. Начиная со следующей недели это будет зависеть от погоды.

«С 14 ноября 2023 года до 1 октября 2024-го перекрытие дорожного движения в Ашинском районе в связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции будет производиться либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от метеоусловий», — сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Добавим, на текущей неделе данное ограничение будет введено в четверг, 9 ноября, с 9 до 14 часов по местному времени. Легковые автомобили смогут объехать ремонтируемый участок через Ашу, Миньяр и Сим, большегрузам и автобусам на время буровзрывных работ проезд будет запрещен.

Автор: Ольга Бороденок