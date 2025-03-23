Жителям Аши, пострадавшим от паводка, продолжают оказывать материальную помощь. По данным на 23 марта, выплаты получили 345 человек, в том числе 43 человека — выплаты в связи с частичной утратой имущества и 6 ашинцев — в связи с полной утратой имущества, сообщили в пресс-службе Минсоца Челябинской области.
«Выполнение задачи, поставленной губернатором Алексеем Текслером, не прекращается в выходные дни. Благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников территориального управления соцзащиты, муниципальной комиссии по оценке ущерба, министерства социальных отношений, министерства финансов, казначейства на сегодняшний день уже 345 ашинцев получили материальную и финансовую помощь»,— сообщила министр Наталья Лугачева.
В ведомстве напомнили размер единовременных выплат:
- 20 тысяч рублей на человека — в случае подтопления жилого помещения;
- 75 тысяч на человека — в случае частичной утраты имущества первой необходимости;
- 150 тысяч на человека — в случае полной утратой имущества первой необходимости.
В региональном Минсоце напомнили, что деньги выплачивают на основании заключения муниципальной комиссии о нарушении условий жизнедеятельности в связи с ЧС, а также установлении перечня утраченного имущества первой необходимости.
«Помимо этого, по решению губернатора Алексея Текслера пострадавшие смогут получить выплаты на ремонт или восстановление жилья, а также выплаты в случае подтопления нежилых помещений, расположенных на территории садовых и огородных некоммерческих товариществ»,— добавили в ведомстве.
Напомним, первые выплаты пострадавшим от паводка ашинцам начали поступать 20 марта. Алексей Текслер лично встречался с местными жителями.