В Аше 345 человек получили выплаты после подтопления

Пострадавшим от паводка продолжают оказывать материальную помощь

Жителям Аши, пострадавшим от паводка, продолжают оказывать материальную помощь. По данным на 23 марта, выплаты получили 345 человек, в том числе 43 человека — выплаты в связи с частичной утратой имущества и 6 ашинцев — в связи с полной утратой имущества, сообщили в пресс-службе Минсоца Челябинской области.

«Выполнение задачи, поставленной губернатором Алексеем Текслером, не прекращается в выходные дни. Благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников территориального управления соцзащиты, муниципальной комиссии по оценке ущерба, министерства социальных отношений, министерства финансов, казначейства на сегодняшний день уже 345 ашинцев получили материальную и финансовую помощь»,— сообщила министр Наталья Лугачева.

В ведомстве напомнили размер единовременных выплат:

20 тысяч рублей на человека — в случае подтопления жилого помещения;

75 тысяч на человека — в случае частичной утраты имущества первой необходимости;

150 тысяч на человека — в случае полной утратой имущества первой необходимости.

В региональном Минсоце напомнили, что деньги выплачивают на основании заключения муниципальной комиссии о нарушении условий жизнедеятельности в связи с ЧС, а также установлении перечня утраченного имущества первой необходимости.

«Помимо этого, по решению губернатора Алексея Текслера пострадавшие смогут получить выплаты на ремонт или восстановление жилья, а также выплаты в случае подтопления нежилых помещений, расположенных на территории садовых и огородных некоммерческих товариществ»,— добавили в ведомстве.

Напомним, первые выплаты пострадавшим от паводка ашинцам начали поступать 20 марта. Алексей Текслер лично встречался с местными жителями.