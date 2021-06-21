В Аргаяшском районе провели долгожданный ремонт дорог

На эти цели выделено почти 60 миллионов рублей из областного бюджета

Аргаяшский район в этом году получил небывалые для муниципалитета средства на дорожные работы. По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера увеличены субсидии муниципалитетам на ремонт и строительство дорог, в район направлено около 58 млн рублей. Еще 6 миллионов составило софинансирование из бюджета района, сообщает пресс-служба администрации района.



Этой весной жители Аргаяшского района жаловались на распутицу и бездорожье. С наступлением тепла в районе стартовали масштабные работы по восстановлению дорог.



«В 2021 году произведен ремонт одного из проблемных участков — дороги от поселка Кировского до автодороги Кулуево-Аргаяш. Многие годы жители были вынуждены передвигаться по разбитой дороге. Частичные ремонты не приносили долгого эффекта. Наконец, дорога протяженностью 2,1 км капитально отремонтирована. Не обошлось без претензионной работы с подрядчиком, чтобы не допустить ухудшения качества выполненных работ. Стоимость ремонта составила более 24 млн рублей», — сообщает пресс-служба администрации района.

В поселке Акбашева начали дорожные работы после проведенной газификации. В поселке Байрамгулово эти работы начнутся с 1 июля. В самом Аргаяше завершается ремонт улицы Полевой. Здесь в 2019 году провели подземный газопровод и теперь капитально ремонтируется дорожное полотно. Несколько дорог в этом году ремонтируется в Кузнецком поселении. На очереди в Кузнецком — ремонт улиц Розы Люксембург и Парижской Коммуны. Средства на ремонт заложены.



«Дорожный фонд в этом году составил более 60 миллионов рублей. Это беспрецедентная для района сумма. Благодаря субсидии из областного бюджета появилась возможность реализовать достаточно дорогостоящие объекты, отремонтировав наиболее проблемные участки. На следующий год объем финансирования увеличится и составит 100 миллионов рублей. Район уже сейчас готовит проектно-сметную документацию. Мной поставлена задача: в сентябре определить объекты на будущий год, чтобы жители были проинформированы», — прокомментировал глава Аргаяшского района Игорь Ишимов.

Из местного бюджета направлено 7 млн рублей на ремонт грунтовых дорог, расположенных в новых микрорайонах. Весной или после дождей жители этих улиц не могут выехать из дома из-за отсутствия дорог. Выделены средства на ремонт улиц 1 Мая и 8 Марта в селе Кулуево, жители которых неоднократно жаловались на подтопление в межсезонье.



Кроме того в районе отремонтируют дорогу между деревнями Кулуева и Кузяшева.

