В Челябинске банкротят старейшую частную пивоварню

Арбитражный суд рассмотрит иск о финансовой несостоятельности семейного производства «Крист»

Арбитражный суд Челябинской области зарегистрировал иск ПАО «Восточный экспресс-банк» к частной семейной пивоварне «Крист». Компания задолжала кредитной организации 12 млн рублей. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Владельцами пивоварни «Крист» являются известный в Челябинске бизнесмен Андрей Кристелли и его жена Любовь Кристелли. Семья также управляет ООО «Пивной клуб „Крист“» (чистая прибыль в 2019 году — 4 млн рублей), торговой (прибыль — 0 рублей) и производственной (убыток — 600 тыс. рублей) компаниями.

Пивоварня в помещении бывшего общежития в Ленинском районе расположена напротив ТРК «Алмаз». Она открылась в 1994 году и стала одним из первых в городе производств такого профиля. Там же работал ресторан «Крист», который позиционировали как закрытый клуб для любителей пива. В заведение можно было попасть только по членской карточке, получали ее по рекомендациям.

В конце прошлого года владельцы «Криста» заявили о продаже бизнеса за 52 млн рублей. Помещение на улице Гагарина, 1 площадью 496 кв. метров предлагали к покупке вместе с оборудованием для производства и розлива пива.