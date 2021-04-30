Игорь Ишимов: «Наши национальные символы — гуси и лошади!»

Глава Аргаяшского района считает, что будущее аграрного сектора — за фермерскими хозяйствами, а не гигантскими кооперативами

Глава Аргаяшского района Игорь Ишимов в интервью Первому областному информагентству перечислил заслуженные поводы для гордости: его муниципалитет — лидер и по рождаемости, и по посевам картофеля, и в спортивных достижениях. Но проговорился, что для соседей-свердловчан самая популярная продукция аграрного района — подушки, а в нехватке многоквартирных домов местные жители совсем не видят проблемы.



Аргаяшцы проголосовали за вырубку парка





— Игорь Викторович, ваши коллеги в последние месяцы больше всего любят рассказывать о разных объектах, построенных в рамках программы «Комфортная городская среда». Аргаяшскому району есть чем гордиться в этом плане?

— У нас всё в процессе. В прошлом году по программе «Городская среда» мы провели голосование. Люди определились, что нужен один большой объект для всего района. Решено реконструировать парк Гагарина в Аргаяше. Показать там сейчас нечего: раньше были деревья, архитектурные формы, сцена. Но сейчас мы всё убрали, старые и опасные деревья спилили в прошлом году, идет выемка грунта. Жителям хочется видеть в парке больше зелени, меньше заасфальтированных пространств, пруд. То есть парк должен стать зоной для отдыха, для прогулок, для детей. Последнее особенно актуально, у нас в районе ведь самая высокая рождаемость по Челябинской области.





— Парк выбрали единогласно?

— В голосовании принимали участие и другие объекты. Например, в Аргаяше люди голосовали еще за тротуар на улице Гагарина, но он, выходит, отодвинулся на перспективу. А возвращаясь к парку — стоимость его 33 миллиона рублей. Если рассчитывать только на поступления по программе «Городская сред», то работы как раз растянутся на три года. Но я хочу обратиться к губернатору и правительству области с просьбой ускорить финансирование, чтобы закончить в 2023 году.

— Нужен ли такой глобальный проект? Ведь Аргаяшский район — лидер в регионе по числу населенных пунктов, у вас 85 разных поселков! Может, имело смысл потратиться на какое-то точечное благоустройство?

— Конечно, людям везде хочется жить по-человечески! Но в поселке с населением в 300 жителей не построишь отдельную школу или детский сад! Мы стараемся, чтобы в таких маленьких поселениях появлялись хотя бы детские площадки и остановки для школьников.

За последние два года мы построили 15 остановочных комплексов именно для подвоза детей в школы и детские сады. Продолжаем этот проект. У района 23 школьных автобуса, так что и с транспортом для малышни вопросов нет.





— В других районах больше гордятся не остановками, а строящимися спортивными комплексами.

— У нас очень спортивный район, мы много раз становились победителями сельских спартакиад — и летнего «Золотого колоса», и зимней «Уральской Метелицы». В прошлом году восстановили ФОК в селе Кулуево, он сгорел дотла еще 20 лет назад. Мы были там с губернатором Алексеем Текслером, он распорядился благоустроить окружающую территорию: озеленение, места для отдыха, остановочный комплекс. Сейчас проект благоустройства как раз проходит госэкспертизу. Получится такой спортивно-развлекательный центр села Кулуево. А это же по численности второй населенный пункт после Аргаяша!

Еще один спорткомплекс, с бассейном, мы планируем построить рядом с парком в Аргаяше. Область уже предусмотрела на этот объект финансирование, по 66 миллионов в 2021 и 22 годах. Но пока затягивается проектирование.

— Это проекты, начатые по инициативе области. А идея инициативного бюджетирования как-то реализуется?

— Да, обязательно. Мы уже получили на инициативы 7,5 миллиона из областного бюджета, добавили своих денег. Часть этих средств тоже пойдет на спорт, на хоккейную коробку в Божикаево. А основные средства пустим на оборудование площадок для сбора мусора. Контейнеры — реальная проблема для района, мы ими оснащены меньше чем наполовину. А ведь если не будет обустроенных в соответствии с СанПин и техусловиями площадок — к нам не будет выезжать регоператор по обращению с отходами. Выхода нет. И губернатор пообещал добавить еще денег на продолжение проекта, если мы освоим эту сумму за первое полугодие.

Куры, гуси, банки и картофель

— Одним из показателей успешности муниципалитета является процент безработицы. В Аргаяшском районе много безработных?

— Формальный показатель не слишком велик: у нас 65 процентов населения — башкиры, они привыкли рассчитывать на себя, работать на своей земле. Но на самом деле рабочих мест в муниципалитете не так уж и много, всего около 5,5 тысячи. А численность активного населения почти в три раза больше. Молодежь, конечно, как везде, едет в большинстве своем работать в город. А пожилые летом собирают грибы, ягоду, растят картошку, гусей. Гуси и лошади — это вообще «национальный символ» Аргаяшского района. Первый сельскохозяйственный кооператив, который был открыт два года назад, создал торговую марку «ГусАр» — «Гусь Аргаяшский». Это предприятие уже представляло область на агровыставке в УрФО, их продукция — гусиная тушенка и изделия из пера. Собственники были уверены, что «выстрелит» тушенка, а в результате из Екатеринбурга пошло много заявок на подушки из гусиного пера. Сейчас мы подобрали им в Кулуево помещение, будут расширять производство именно этого товара.





— Вообще Аргаяшский район — сельскохозяйственный, что для промышленного региона необычно.

— Я называю наш район «картофельным». Мы в прошлом году заняли первое место по площади посева картошки, наши аграрии засевают обычно порядка 2000 гектаров. Плюс птица: до 2019 года мы постоянно соперничали с Сосновским районом за региональное лидерство. У них — «Равис», у нас — «Уралбройлер». Но в 2020-м нас догнал и обогнал еще и Увельский район, скатились на третье место. Так что картофель и мясо птицы — это наш конек. Еще — молочное производство, но оно только начинает восстанавливаться. У нас осталось единственное хозяйство, доят 6000 тонн в год. Но развиваются, сейчас заканчивается строительство коровника на 400 мест. В перспективе — еще один такой же возведут. Так что будет большое дойное стадо, современное оборудование. Туда уже вложено порядка 200—250 миллионов, а всего в свое расширение «молочники» вкладывают больше 350 миллионов.





— Но лучше всего южноуральцам помнится слоган «Аргаяша, цып-цып-цып».

— Да, «Уралбройлер» — это крупное предприятие, больше тысячи рабочих мест, три производственные площадки. Когда-то у них развивался бренд «Здоровая ферма», они даже в Москву отправляли продукцию. Но сейчас компанией владеет банк и всё ищет, как избавиться от непрофильного актива. Так что у «Уралбройлера» сейчас стагнация.

Но у нас ведь есть не только сельское хозяйство. Еще — знаменитый курорт «Увильды», и это не считая 120 других баз отдыха.

И, конечно, компания «Болл», главный в стране производитель алюминиевой банки. Завод только в прошлом году вложил 1,7 миллиарда в модернизацию производства, за два года вложат порядка 4 миллиардов. На конец мая запланирован первый запуск новой линии. Это предприятие обеспечивает пищевой банкой весь Дальний Восток, Западную Сибирь.





— А для муниципального бюджета от кого больше пользы?

— Нам из всех доходов остается НДФЛ, остальное уходит в область и федеральный бюджет. И по подоходному налогу безусловные лидеры, конечно, «Уралбройлер» и «Болл». Хотя на производстве банки сейчас всего около ста человек, но там очень серьезные зарплаты, потому что и специалисты серьезные работают, и вредные факторы на производстве присутствуют. Но если брать всё вместе — аграрии нас кормят и плодами труда, и финансово.

Перспективу вижу в фермерстве

— Пусть вы называете район «картофельным», но гости сюда ездят не окучивать картошку, а отдыхать на озерах. И все-таки бытует мнение, что туристический бизнес на Южном Урале не выгоден из-за короткого сезона и низкого уровня сервиса.

— Я знаком со многими директорами баз отдыха. Содержать базу выгодно, даже учитывая, что календарное лето у нас три месяца, а купальный сезон и того короче. Эти короткие месяцы кормят весь год. Отопления на большинстве баз нет, расходов на это, соответственно, тоже. Но хотелось бы, конечно, улучшать там бытовые условия и переходить к европейским стандартам обслуживания. Некоторые стараются: ставят необычной формы домики, придумывают необычные услуги. На Увильдах, например, есть база — они разработали домики в виде шара, в виде летающей тарелки. То есть не те щитовые бараки, которые нам всем памятны со времен советских пионерлагерей.





Качество услуг... Ну вот «Лесное поместье» на Акакуле. Там 164 номера, и они забронированы постоянно. Это база для семейного отдыха. В новогодние каникулы туда не пробиться, бронируют за месяцы. Причем у владельца, Владимира Середкина, это даже не основной бизнес.

У него просто образцово-показательное фермерское хозяйство «Красный Феникс», с крупнейшим картофелехранилищем в районе. За восемь лет Середкин поднял из руин остатки обанкротившегося молочного совхоза. На следующий год будем у него проводить областной слет фермеров.

— Вы все время сворачиваете на сельское хозяйство. Прямо район-рекордсмен и по птице, и по картошке...

— Но сам я считаю, что будущее аграрного сектора — все-таки за фермерскими хозяйствами. За последние годы 11 личных подсобных хозяйств перешли в статус крестьянско-фермерских. Это уже официальные сельхозпроизводители, им положены гранты от губернатора. Но начать работать — дело сложное. Нужны трактор, сеялка, комбайн. Как их окупить с маленькой площади? Рентабельное фермерское хозяйство начинается минимум с 100 гектаров в случае овощей, в случае зерновых — минимум тысячу гектаров нужно! Для скотоводства тоже нужны земли под кормовую базу: сочные корма, кукуруза, подсолнечник, другие травы.





— Так с землей проблем быть вроде бы не должно?

— Муниципальных земель не так и много, и почти все они в аренде. Большинство территорий — частные, паевые. Однако люди пожилые часто отказываются от своих паев, им уже трудно работать на земле. Только в 2018 году нам «прилетело» от «отказников» около шести тысяч гектаров. Есть еще 33 тысячи гектаров заброшенных земель. Увы, они больше чем наполовину заросли лесом и кустами.

Нам МКД не нужны

— В Аргаяшском районе отсутствуют свои строительные организации, у вас, по официальным данным, с 2008 года не строится жилье. Кстати, ваш сосед, карабашский глава Олег Буданов, тоже на эту проблему жаловался.

— Ну, у Олега город, там вопрос решаем все-таки! У нас есть земляки, родом из Аргаяша, руководители крупных строительных организаций. Проблема не в строителях. Наш район вообще-то в лидерах по возведению жилья среди сельскохозяйственных территорий! Но жилье строится индивидуальное. Местные привыкли жить на своей земле, люди приезжие к этому стремятся.





— То есть проблема нехватки многоквартирных домов на селе надуманная?

— В многоквартирных домах, МКД, есть необходимость, но именно для муниципалитета — чтобы купить, например, квартиры детям-сиротам. Вот с этим — действительно проблема, больше 150 человек стоит на сегодня в очереди. В прошлом году нам выделяли на это 24 миллиона, 20 миллионов мы были вынуждены вернуть: только три квартиры смогли купить для сирот. Потому что их нет. Но на сегодня запланировано все-таки строительство двух трехэтажных МКД, одну секцию уже заканчивают на улице Пушкина.