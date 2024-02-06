В Аргаяше готов к работе детсад на 279 мест

Садик был построен в рамках нацпроекта «Демография»

В Аргаяшском районе ждет воспитанников новый детский сад, один из десяти, построенных в Челябинской области в 2023 году в рамках национального проекта «Демография». Сегодня, 5 февраля, сведения об объекте внесены в Единый государственный реестр недвижимости, трехэтажное здание поставлено на баланс муниципалитета, сообщили в Челябинском Росреестре.

Дошкольное учреждение смогут посещать 279 малышей.

«На площади более 5 тысяч квадратных метров, помимо групп, расположились спортивный и музыкальный залы, сенсорная комната, кабинет логопеда-психолога и медицинский блок. Также сад оснащен современной компьютерной техникой, робототехническими конструкторами, специализированным интерактивным оборудованием и спортивным инвентарем. В здании создана безбарьерная среда для инвалидов и маломобильных детей, имеется оборудование и санузел для инвалидов», — рассказали в управлении образования Аргаяшского района.

Добавим, всего в 2023 году в Челябинской области было построено 10 детских садов на 1937 мест, в том числе пять — в Челябинске, два — в Сосновском районе, по одному — в Аргаяше, Копейске и Магнитогорске.

В 2024 году на Южном Урале запланирован ввод в эксплуатацию пяти детских садов на 1118 мест: по два — в Копейске и Сосновском районе и одного — в Челябинске, в микрорайоне Парковом.