В Челябинской области открылись 2 новых детсада

Дошкольные учреждения заработали в Магнитогорске и Копейске

Два новых детских сада открыли двери на Южном Урале в понедельник, 5 февраля. Первых воспитанников приняли учреждения в Магнитогорске и Копейске.

Так, в городе металлургов открылся долгожданный сад в 147-м микрорайоне. Здесь будет 12 групп, сегодня заработали первые пять, рассказала приехавшему на новоселье главе Магнитогорска Сергею Бердникову заведующая Татьяна Лукашенко.

«Сегодня мы приняли в наших стенах уже 110 детей. В основном к нам записывают ребят, которые проживают в 147 микрорайоне. Есть родители, которые привозят детей из Правобережного района и городских поселков. Всего мы на сегодняшний день сформировали пять групп. Порядка 100 ребят сейчас оформляются, переводятся из других детских садов: кто-то еще готовит документы, а кто-то не проставил необходимые прививки», — рассказала заведующая.

Всего сад смогут посещать 290 дошкольников.

По словам градоначальника, с пуском нового детсада город фактически полностью закрыл проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях для жителей 147-го микрорайона и близлежащих кварталов.

Еще один детсад — «Страна фей» на Грибоедова — заработал сегодня, 5 февраля, в Копейске. Здесь также будет работать 12 групп, он рассчитан на 220 детей; сегодня открыты первые четыре группы. Напомним, на прошлой неделе оснащенность садика оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Во время визита глава региона подчеркнул: все, что касается социальной инфраструктуры, находится в зоне его особого внимания.