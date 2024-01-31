В Копейске 5 февраля откроется новый детский сад

Трехэтажное современное здание на 220 мест частично решит проблему очереди дошкольников

В понедельник, 5 февраля, в Копейске примет первых воспитанников новый детский сад на улице Грибоедова. Откроются первые четыре группы из двенадцати — новое трехэтажное здание рассчитано на 220 человек.

Готовность объекта в среду, 31 января, оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Все, что касается социальной инфраструктуры, находится в зоне особого внимания. Вы помните, недавно школу здесь неподалеку, в Тугайкуле, открыли, каждый год строим в Копейске детсады, запускаем новые объекты. Этот на 220 откроется уже в понедельник, 5 февраля, на очереди еще три детских сада — на 120, на 350 мест, до тех пор, пока не будет закрыта существующая потребность», — отметил глава региона.





Кадры для дошкольного учреждения набраны: сад «переезжает» из приспособленного здания по Кирова, 23 — со всем персоналом, педагогами и детьми.





Как рассказала замглавы Копейского городского округа по социальному развитию Светлана Логанова, в муниципалитете большинство детсадов ранее располагались, как правило, на первых этажах жилых домов, то есть были приспособленными.

«Эти помещения уже не соответствовали современным нормам. В новом саду дети будут в комфортных условиях», — отметила специалист.

В здании детского сада предусмотрено централизованное размещение групповых с удобным функциональным зонированием для детей в возрасте от полутора до семи лет, а также всех вспомогательных подразделений и помещений общего назначения детского сада.





На первом этаже предусмотрено размещение четырех групп по 15—19 детей, на втором и третьем этажах — также по четыре группы на 19 детей каждая.

Введенное здание будет функционировать как структурное подразделение детского сада № 8. В настоящее время ведется работа по внесению изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности в части добавления адреса нового здания.





Алексей Текслер осмотрел и высоко оценил группы и подсобные помещения и добавил, что работа по улучшению социальной инфраструктуры в Копейске будет продолжена.

Напомним, также в ходе сегодняшнего визита в Копейский городской округ губернатор осмотрел два модульных дома культуры, которые в рамках пилотного проекта были построены за три месяца в поселках Синеглазово и Заозерном.