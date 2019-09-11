В Агаповском районе чуть не сорвали отопительный сезон

Вопрос теплоснабжения региона серьезно обсудили в ходе совещания с главами муниципалитетов.

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К началу отопительного сезона не успели подготовить новую котельную в Агаповском районе. В поселке Просторный не сдали в эксплуатацию альтернативный источник теплоснабжения. Виктор Тупикин, и.о. министра строительства и инфраструктуры объяснил главе региона в ходе заседания с главами муниципалитетов, что срыв произошел из-за задержки поставки оборудования. Но отопительный сезон в поселке все же будет начат в срок, его согреют мощностями старой угольной котельной. Сырье для растопки предоставит подрядчик.

В целом средний уровень готовности региона к отопительному сезону составил 93 процента. В правительстве прогнозируют, что уже к завтрашнему дню, 12 сентября, этот показатель достигнет 97 процентов. Самые большие проблемы традиционно связаны с долгами за ТЭРы. Они составили в общем по региону 2,5 миллиарда рублей. Только за газ теплоснабжающие организации области задолжали поставщикам порядка 1,5 миллиардов рублей.

В аутсайдерах в этом направлении оказались Верхний Уфалей, Златоуст, Еманжелинский, Катав-Ивановский и Красноармейский районы. «За август-сентябрь мы провели 25 внеплановых проверок. Нашли 470 нарушений, начато административное производство в отношении 21 теплоснабжающей организации. Выписано 6 штрафов на сумму 100 тысяч рублей»,— рассказал и.о. министра строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин.

В регионе сложилась тенденция по отказу частных собственников котельных от теплоснабжения территорий. К примеру, в Карталах блочную газовую котельную строить начали только этим летом, в настоящее время она еще не готова к вступлению в отопительный сезон. В настоящее время власти области и муниципалитета направили все силы на подведение инфраструктурных сетей к центру теплоснабжения, к 26 сентября планируют провести электричество.

На вопрос Алексея Текслера, есть ли риски для муниципальных остаться без тепла зимой, Виктор Тупикин заверил: рисков нет. Если складывается подобная ситуация, власти находят решение, ведут переговоры с собственниками котельных и продлевают соглашения.

Острая ситуация сложилась в части строительства альтернативного источника теплоснабжения в поселке Кумысный Троицкого района. Прокуратура направила в адрес администрации соответствующее предписание. Глава муниципалитета заверил Алексея Текслера, что вопрос был решен.

«Несмотря на то, что мы не уложились в срок по строительству альтернативного источника теплоснабжения, мы договорились с комбинатом, что в отопительный сезон 19-20 годов мы зайдем на котельной ведомственной. Заключено соответствующее соглашение. Параллельно муниципалитет достраивает альтернативную газовую котельную», — объяснил глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров.

За предыдущие 8 лет в регионе новыми газовыми котельными были заменены порядка 190 старых и неэффективных. В ближайшее время планируют завершить еще 5. Глава региона заинтересовался вопросом, с чем связан такой спад в модернизации.

«Эта работа была начата правительством области еще в 2009 — 2010 годах. Сейчас замедление произошло по нескольким причинам, в большей степени из-за изменения законодательства в сфере тарифообразования»,— пояснил Виктор Тупикин.

Как объяснил и.о. министра, раньше инвестор, строивший котельную, после ее сдачи в эксплуатацию сохранял коммунальный тариф на прежнем уровне. Таким образом, он в короткие сроки возвращал вложенные в строительство средства, а в следующие два года получал прибыль. Сейчас тарифы сдержаны, поэтому инвесторы потеряли интерес к подобному вложению средств.

«В настоящее время есть инструменты, о которых вы прекрасно знаете: это и концессия и альтернативная котельная, которые позволяют решать эти вопросы не за счет тарифа, а за счет, в том числе, и бюджета. Я бы еще раз внимательно посмотрел. Вопрос, конечно, не в количестве котельных, а в повышении эффективности в целом. Если у нас остаются территории, где стоимость тепла превышает все разумные пределы, нужно искать возможности эти проблемы вместе с инвесторами решать», — рассудил Алексей Текслер.

Глава региона поручил исполняющему обязанности министра строительства и инфраструктуры вместе с администрациями муниципалитетов провести полную ревизию в этом направлении, наметить пути решения и предоставить в правительство соответствующую информацию.