В администрации Челябинска сообщили, что мешает построить тротуар в Чурилово

Жители ждут пешеходные дорожки на протяжении семи лет.

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В городской администрации рассказали, когда на улице Зальцмана в микрорайоне Чурилово появится тротуар. Ранее суд вынес решение, которым обязал органы местного самоуправления построить пешеходные дорожки на участке. Сейчас же там нет тротуара, а люди ждут его установку уже 7 лет.



Как подчеркнул замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов, сейчас улица Зальцмана является одним из объектов незавершенного строительства. Для того, чтобы закончить работы на участке, администрации необходимо провести ряд процедур, в которые в том числе входит и разбирательства с местными жителями.

«Для завершения строительства тротуара и дорожного освещения необходимо провести изъятие ряда земельных участков, домов частного сектора. Некоторые из них были захвачены самовольно, ведётся в том числе судебная работа с жителями этих домовладений»,— рассказал на аппаратном совещании замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

Отметим, что точные сроки работ названы не были. Максим Куляшов подчеркнул, что они будут обозначены позже.