В 2025 году на Южном Урале построят еще 65 ФАПов

Алексей Текслер: «Программа постоянно уточняется, в том числе благодаря запросам с мест»

В Челябинской области построят еще 65 фельдшерско-акушерских пунктов в ближайший год. Продолжение программы возведения ФАПов глава региона Алексей Текслер анонсировал в ходе прямой линии 11 декабря, передает корреспондент ИА «Первое областное».

С вопросами о сроках открытия ФАПов в Каслинском и Чебаркульском районах области обратились жители деревни Малое Канзафарово и поселка Мирного.

«Помните, изначально у нас в планах было строительство 100 ФАПов. В итоге мы сделали 120. Потому что всегда есть вот такие уточнения — почти все дополнительные объекты связаны с конкретными обращениями людей, и в том числе на прямую линию. Поэтому дальше в таком направлении продолжим работать. На 2025 год планируется сдать еще 65 объектов», — сказал, в частности, Алексей Текслер.

Он дал задание Минздраву уточнить, планируется ли возведение объектов здравоохранения в населенных пунктах, откуда поступили вопросы, и при необходимости скорректировать программу.

Напомним, на прямую линию губернатора Челябинской области в 2024 году поступило 11 612 сообщений, в том числе 65% — по телефону, 35% — через сайт спроситекслера.рф. В ходе прямого эфира, который длился три часа, Алексей Текслер ответил лично почти на 60 обращений. Все остальные вопросы будут отработаны, каждый заявитель получит обратную связь.