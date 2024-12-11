Закулисье прямой линии губернатора Челябинской области

Сотрудники Первого областного медиахолдинга стали активными участниками эфира

Прямая линия губернатора Алексея Текслера собрала у экранов тысячи южноуральцев. Следили за эфиром и десятки журналистов региона. Как прямая линия губернатора выглядела изнутри — в нашем фоторепортаже.

В 2024 году в прямом эфире работали четыре студии. Помимо основной, где глава региона отвечал на вопросы южноуральцев и где вопросы бегущей строкой транслировались прямо на экраны, к эфиру подключались:

• кол-центр (его специалисты до конца прямой линии принимали вопросы, а наша коллега Дарья Годунова знакомила зрителей с самой свежей статистикой: сколько обращений поступило, из каких территорий и по какой тематике);

• студия с представителями ведущих СМИ региона, в том числе там работала главный редактор Первого областного информагентства Тогжан Мусабаева;

Она задала главе региона вопрос о том, как в Челябинской области будет отмечаться в следующем году памятная дата — 80-летие Великой Победы.

«Мы в 2025 году планируем провести большое количество мероприятий, посвященных этой дате. Откроем в челябинском Саду Победы музей Танкограда. И в других муниципалитетах проведем большое количество различных мероприятий, событий. Праздник будет всенародным, уверен, пройдет на самом высоком уровне», — сообщил Алексей Текслер.

• студия, где собрались активисты «Движения первых» и представители школьных медиацентров Челябинска.

В прямом эфире Алексей Текслер работал 3 часа.

В этом году южноуральцы прислали почти 11 тысяч обращений на прямую линию губернатора.

В числе самых популярных — вопросы ЖКХ, содержания дорог, поддержка участников СВО и их семей, развитие социальной инфраструктуры.

Кроме вопросов были предложения, пожелания и благодарности. Жители области отмечали темпы обновления транспорта, новые проекты в сфере культуры и программы господдержки.





В ходе прямой линии Алексей Текслер сделал ряд важных заявлений:

• на Южном Урале откроется музей Танкограда;

• в Челябинске заработают новые автобусные маршруты, а в 2025 году на линии выведут еще 98 новых троллейбусов;

• в 2025 году на сферу ЖКХ региона будет направлено свыше 10 миллиардов рублей;

• за пять лет в области построено и отремонтировано 4 тысячи километров дорог. Теперь основной упор будет сделан на перевод щебня в асфальтобетон;

• в регионе появится региональная программа «Время героев»;

• с 1 января будет индексация зарплаты работников бюджетной сферы.