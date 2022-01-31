В 2022 году в Челябинске появятся новые «выделенки» для общественного транспорта

Рассказываем, где планируют обустроить специальные полосы

Организация выделенных полос для общественного транспорта — одна из мер новой транспортной реформы, которая сейчас проходит в Челябинской области. В 2021 году «выделенка» появилась на Комсомольском проспекте. Замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров рассказал ИА «Первое областное», где еще планируется обустроить специальные полосы для автобусов и троллейбусов.

«Сейчас обсуждается несколько участков выделенных полос: это основные коридоры улиц Братьев Кашириных, Северо-Крымская, Труда, Энгельса, Ленина, Молодогвардейцев, Чичерина, Рождественского, частично улица Худякова. Комитет дорожного хозяйства Челябинска в 2021 году заказал разработку проектов организации дорожного движения по этим участкам. Мы ждем проектирования, после чего на рабочей группе будет приниматься решение о конкретном вводе тех или иных участков в этом году», — сообщил замминистра.

Все выделенные полосы учтены в Комплексной схеме организации дорожного движения (КСОДД), которая была утверждена в 2021 году. В нее включены и другие перспективные участки для организации выделенных полос. Например, в перспективе выделенная полоса может появиться на Копейском шоссе, Свердловском проспекте и Свердловском тракте. Улица Блюхера в сторону АМЗ также соответствует критериям для организации «выделенок».

Спикер уточнил, что специалистами и профессорами ЮУрГУ проводилась научно-исследовательская работа. После этого была разработана компьютерная модель, которая показала, что будет, если на отдельных участках дорог сделать «выделенки». Речь идет об улицах, на которых отмечается высокая интенсивность движения общественного транспорта.

«Причем учитывалась не текущая, а именно плановая интенсивность. Ведь у нас реформа включает новые маршруты, которые поедут по этой улице. Соответственно расчет производится до 2024 года, чтобы постепенно, по годам идти к цели — перевести маршруты на регулируемые тарифы и избавиться от маленьких маршруток в пользу автобусов среднего и большого классов», — отметил Александр Егоров.

На Комсомольском проспекте также установлены камеры видеонаблюдения, они будут фиксировать нарушения, если машины будут использовать для движения выделенную полосу. Сейчас камеры донастраивают, они работают в тестовом режиме.

«Формируется реестр общественного транспорта и такси, потому что последние также могут пользоваться выделенной полосой. Допуск на выделенные полосы такси позволит „обелить“ этот рынок — сейчас много нелегальных перевозчиков, которые через агрегаторы работают без лицензии. Выявлять такие нарушения крайне сложно», — добавил замминистра.

В Челябинской области в 2022 году стартовала транспортная реформа, которая направлена на то, чтобы модернизировать инфраструктуру, обновить подвижной состав и сделать общественный транспорт для пассажиров более удобным и скоростным. Подробнее об этом ИА «Первое областное» в интервью рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.