На строительство водозабора в Нязепетровске направят 167 млн рублей

Объект возведут по программе «Чистая вода»

В Нязепетровске Челябинской области приступили к поиску подрядчика, который займется строительством новой системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Максимальная стоимость контракта составила 167,6 млн рублей. Информацию об аукционе разместили на сайте госзакупок.

Новый водозабор будут строить на Нязепетровском водохранилище на реке Уфа, говорится в техзадании. Подрядчик должен приступить к работам с даты заключения контракта, а завершить — до 15 ноября 2024 года.

Деньги на строительство водозабора выделят из федерального, областного и местного бюджетов.

Проект строительства нового водозабора в Нязепетровске обсуждали в 2020 году. В мае горожанам показали проект планировки и межевания территории, на которой планируются работы.

На реке Нязе есть водозабор, который ввели в эксплуатацию в 1965 году. Но на качество воды стало влиять зарастание участка водной растительностью и илом, уточнял ранее газете «Нязепетровские вести» замглавы города Юрий Педашенко. По его словам, производительность сооружений превышает потребление воды городом. Он также обращал внимание на изношенность сетей водопровода и необходимость полной реконструкции всех зданий.

Работа по модернизации системы водоснабжения в Нязепетровске запланирована по федеральной программе «Чистая вода». Задача этого проекта — увеличить число россиян с доступом к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения.

Ранее специалисты управления проектной деятельности правительства Челябинской области уточняли, что на реализацию проекта «Чистая вода» в 2022 году в регионе направят 480,2 млн рублей. В числе проектов не только обновление системы в Нязепетровске, но и строительство водозаборного сооружения в поселке Сухомесово, а также водозабора в Карабаше.