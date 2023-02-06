В 19 населенных пунктов Челябинской области проведут газ в 2023 году

К голубому топливу смогут подключиться более пяти тысяч домов

В 2023 году в Челябинской области газ впервые проведут в 19 населенных пунктах, расположенных в Агаповском, Аргаяшском, Варненском, Кунашакском и других районах. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального министерства строительства и инфраструктуры, возможность подключения к голубому топливу по госпрограмме получат более пяти тысяч домовладений.

Ранее в ведомстве сообщали о том, что благодаря строительству 350 километров сетей газопровода газ появится в 16 населенных пунктах, среди которых поселок Миасский Аргаяшского района; поселок Алтырка Варненского района; деревня Кораблево Еткульского района; поселки Смородинский, Урал и Соколки Кизильского района; поселки Петровский, Астафьевский и Курганный Нагайбакского района; деревня Уйско-Чебаркульская и поселок Березовский Октябрьского района; деревня Урефты Сосновского района и некоторые другие.

Теперь к этому списку добавили поселок Урожайный Агаповского района; поселки Браиловский, Зингейский, Кацбакский и Заря Кизильского района; деревни Юлдашева и Ямантаева Кунашакского района.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в ближайшие два года в регионе реализуют масштабную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Будут приведены в порядок тепловые и водопроводные сети, а также построена блочная газовая котельная в Мисяше и многое другое.