В 31 муниципалитете Челябинской области модернизируют объекты ЖКХ за 5 млрд рублей

Программу обновления коммунальной инфраструктуры региона одобрили на федеральном уровне

В Челябинской области в ближайшие два года реализуют масштабную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, соответствующую программу одобрили на заседании штаба, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин. Губернатор Алексей Текслер сообщил, что эта региональная программа поможет решить застарелые проблемы во многих южноуральских территориях.

«В рамках программы на два года запланировано 162 объекта. Из них 157 линейных, порядка 350 км сетей и 5 площадочных объектов. Общая стоимость программы на два года — 5,2 млрд рублей», — отметил на заседании глава региона.

По его словам, Фонд развития территорий выделит на эти цели 3,4 млрд рублей, а областной бюджет добавит к этим средствам еще 1,8 млрд рублей. В итоге объекты ЖКХ будут обновлены в 31 муниципалитете Челябинской области, причем работы пройдут как в крупных городах, так и в районах. Капитальный ремонт и реконструкция пройдут в течение 2023—2024 годов.

Речь идет о приведении в порядок тепловых сетей в Металлургическом районе Челябинска, в Кыштыме, Юрюзани, Миассе, Златоусте, Сатке и в других местах. Ремонт водопроводных сетей пройдет в Верхнем Уфалее и Магнитогорске, а также в населенных пунктах еще в 15 районах области: это Каслинский, Еманжелинский, Верхнеуральский, Варненский, Аргаяшский и другие районы.

Обновление «коммуналки» ожидается в Златоусте, где отремонтируют канализационный коллектор. Кроме того, появятся и новые объекты: блочная газовая котельная в чебаркульском Мисяше, резервуар питьевой воды в нагайбакском Фершампенуазе, разгрузочный водовод в Снежинске и очистные сооружения канализации в Чесме. Программа также поможет реконструировать котельную в поселке Мирном Уйского района и очистные сооружения в поселке Хребет (Миасс).