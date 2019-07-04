Установка с солнечными батареями дает энергию и тепло зданию в Челябинской области

Энергоустановку разработали челябинские ученые.

Отапливать здания солнечными батареями предлагают ученые из Челябинска. Они разработали специальную энергоустановку вместе с коллегами из Чехии. В развитие проекта вложился Фонд содействия инновациям, выделив 5 миллионов рублей.

«Разработано две системы. Первая — это система управления. Вторая — техническая система. Есть система отопления здания, в основном она идет от централизованных тепловых сетей. В нашем случае мы добавили тепловой насос, фотовольтику, электронагрев. Это помимо того, что существует еще основное централизованное отопление. То есть, когда тепла еще нет, но здание нужно греть, применяются вот эти источники дополнительные. Система построена таким же образом — она считает КПД каждого источника. Если, допустим, фотовольтика работает, тепловой насос работает и КПД его больше, чем, допустим, оно будет потреблять тепло с централизованной сети, то оно использует эти источники. Централизованную — отсекает», — поделился с сайтом bfm74.ru директор компании «Солар» Юрий Бондарев.

Пользователь энергоустановки с солнечными батареями сможет контролировать ее работу с телефона, установив специальную программу.

Отметим, что «технология будущего» уже работает в тестовом режиме на одном из зданий в Копейске. По этим результатам инженеры поймут, насколько выгодно массовое внедрение разработки.