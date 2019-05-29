/ Усть-Катавский вагоностроительный завод получил большой заказ от Магнитогорска

Трамвайное производство простаивало год.

Магнитогорск «вернул к жизни» Усть-Катавский вагоностроительный завод. Город объявил аукцион на поставку трамваев, их нужно 15 штук. УКВЗ выиграл конкурс, поэтому впервые с 8 мая производство заработает.

Последний вагон на этом предприятии был выпущен 8 мая прошлого года. Завод в Усть-Катаве Челябинской области выпускает как космическую продукцию, так и легкорельсовый транспорт. Целый год предприятие стояло. И вот, наконец, завод вновь заработал. — рассказал в своем «Твиттере» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Контракт между администрацией Магнитогорска и УКВЗ заключат на 258,7 миллиона рублей. Завод должен будет до 15 сентября поставить 15 низкопольных вагонов.

Кроме того, УКВЗ удалось заключить договор с Краснодаром. Туда поставят 31 вагон, в том числе трехсекционные трамваи.