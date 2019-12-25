Услуги, которые имеют право требовать от авиаперевозчика пассажиры при задержке рейса

Полезную информацию напомнили в Роспотребнадзоре.

Послушать 00:00

Перед новогодними праздниками большое количество людей отправляется на каникулы в разные города и страны. Однако нередко праздничное настроение портят задержки рейсов. В Роспотребнадзоре по Челябинской области сообщили, что пассажиры имеют право требовать от перевозчика в случае задержки рейса на определённое время.

Так, если посадка на судно началась значительно позже, чем было указано, а перевозчик не может доказать, что задержка рейса произошла вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика, то согласно пункту 1 статьи 795 Гражданского кодекса РФ перевозчик обязан уплатить пассажиру штраф в определённом размере.

Если перевозчик заранее знает, что расписание движения воздушных судов изменено, то он любым доступным способом обязан сообщить об этом пассажирам, согласно пункту 74 Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей».

«Информация о задержке или отмене рейса и об их причинах доводится до пассажиров перевозчиком непосредственно в аэропорту в визуальной и акустической форме согласно пункту 92 ФАП»,— добавили в ведомстве.

Также в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что, в соответствии с требованиями пункта 99 ФАП, в случае задержки рейса из-за технических проблем, изменения маршрута или при перерыве по вине перевозчика, он обязан предоставить комнаты матери и ребёнка пассажирам с детьми до 7 лет, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, а также прохладительные напитки при ожидании отправки рейса более двух часов, горячее питание при ожидании более 4 часов и далее каждые 6 часов днём и каждые 8 часов ночью. Кроме того, при ожидании вылета более 8 часов днём и 6 часов ночью перевозчик обязан разместить пассажиров в гостинице, при этом доставить туда и обратно транспортом в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительный платы. Также перевозчик обязан организовать хранение багажа. Данные услуги предоставляются бесплатно.