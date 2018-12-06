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/ Ушел в баню и не вернулся: в Златоусте разыскивают 33-летнего мужчину

Ушел в баню и не вернулся: в Златоусте разыскивают 33-летнего мужчину

Василий Устинов пропал 29 ноября.
сегодня в 17:44
  |  Общество

На Южном Урале разыскивают 33-летнего жителя Златоуста Василия Устинова. Мужчина ушел в баню по улице Стальского еще 29 ноября, около 4 часов вечера. Оттуда он вышел в 21:00. С тех пор о местонахождении южноуральца ничего не известно.

Рост 1,76, среднего телосложения, глаза карие, волосы светлые. Был одет: куртка серая с синими вставками (горнолыжная), джинсы черные, черная шапка, кроссовки. — гласит ориентировка поискового отряда «Лиза Алерт Южный Урал».

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Василия Устинова, просят сообщить по телефону 8−800−700−54−52 или по телефонам 8 (952) 512-82-85 и 8 (912) 314-55-75.

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