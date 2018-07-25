/ Актер сериала «Счастливы вместе» скоропостижно умер на 40-м году жизни

Названы причины смерти Александра Исакова.

Накануне в столичной клинике ушел из жизни актер театра и кино Александр Исаков. Ему было всего 39 лет. Его госпитализировали в больницу с пневмонией, за этим последовали осложнения, с которыми мужчина не смог справиться. Коллеги по театральной сцене выразили свои соболезнования в некрологе.

Мы скорбим и разделяем тяжесть утраты. Светлая память об Александре Исакове навсегда останется в наших сердцах. — выражает свои соболезнования коллектив Государственного театра киноактера.

Уже известно, когда похоронят 39-летнего актера. Прощание с Александром Исаковым состоится в четверг, 26 июля. Его похоронят на Митинском кладбище в Москве. У актера осталась мать.

За свой карьеру актер сыграл в десятках спектаклей и фильмов. На сцене Государственного театра киноактера он участвовал в постановках «Волшебная туфелька Золушки», «Щелкунчик и мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и многих других.

Известность среди широкого зрителя ему принесли роли в телевизионных картинах. Исаков сыграл в сериалах «Атлантида», «Холостяки», «Моя любовь» и «Счастливы вместе».