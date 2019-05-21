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Челябинская область прощается с директором Детской хоровой школы искусств «Молодость»

На 82 году жизни скончался Владимир Македон.
сегодня в 17:05
  |  Культура

Талантливый педагог, директор и основатель хоровой школы мальчиков и юношей «Молодость» Владимир Македон скончался на 82 году жизни. Память о педагоге, давшем «путевку в жизнь» множеству талантливых исполнителей, связавших свою карьеру с музыкой, останется в их сердцах.

Владимир Македон мечтал о создании школы хорового искусства. «Молодость» — единственное подобное муниципальное учреждение. Владимир Македон является ее основателем, на протяжении 40 лет являлся ее директором, руководил мальчишеской капеллой. Ребята его любили, почитали. В день памяти соберется огромное количество его учеников, они разбросаны не только по всей стране, но и по всему миру. Наши ученики учатся и в Екатеринбурге, в Москве, Санкт-Петербурге. — рассказала сайту «Первый областной» главный хормейстер хоровой капеллы мальчиков и юношей «Молодость» Ольга Рослякова.

Кроме того, Владимир Македон принимал активное участие в жизни Камерного хора.

Владимир Македон очень известный человек и в Челябинске, и далеко за его пределами. Очень большое количество мальчишек, юношей, которые прошли через его школу «Молодость» и которые выбрали своей профессией музыку. Они были большими друзьями с художественным руководителем и главным дирижёром Камерного хора Валерием Михальченко до его последних дней. Было много совместных программ и проектов, когда Камерный хор пел на одной сцене с хором мальчиков и юношей под управлением Владимира Македона. Это большая потеря для хорового искусства, что ушел из жизни профессионал с большой буквы, который любил свою работу и детей, которых он воспитывал. — прокомментировала сайту «Первый областной» художественный руководитель Камерного хора Ольга Селезнева.

За высокий профессиональный уровень, большой вклад в развитие системы образования Владимир Македон получил звания «Отличник народного просвещения», «Заслуженный работник культуры РФ», «Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества», нагрудный знак «Отличник Всероссийского музыкального общества», знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью». Он стал лауреатом премии «Признание — 2009», награжден Почетной грамотой Челябинской городской Думы, Дипломомом героя энциклопедии «Одаренные дети — будущее России» и медалью «За вклад в развитие образования».

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