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/ В потребительскую корзину россиянина предлагают добавить больше мяса и фруктов

В потребительскую корзину россиянина предлагают добавить больше мяса и фруктов

Инициатива исходит от минтруда.
сегодня в 17:30
  |  Общество

Потребительскую корзину россиянина ждет пересмотр в 2018 году. Министр труда и социальной защиты РФ усмотрел нелогичность в ее составе: потребителю предлагают много хлебных продуктов и картофеля, зато «лишают» мяса, рыбы, овощей и фруктов. Нынешний продуктовый набор не соответствует принципам здорового питания.

В большинстве стран перешли на другой порядок определения прожиточного минимума. Он устанавливается в процентах от медианного среднедушевого дохода. Цифры берут разные — от 40 до 60 процентов медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны. Кстати, нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43 процента от медианного среднедушевого дохода. — цитирует «Российская газета» министра Максима Топилина.

Также министр предлагает изменить соотношение между продовольственными товарами, которым сейчас отведено 50%, и непродовольственными, а также услугами — по 25%. Эта инициатива будет рассмотрена.

Напомним, в потребительскую корзину входит еда (хлеба, по этим данным, взрослый за год съедает 126 килограммов, а мяса — 58), непродовольственные товары (одежда, постельное белье), а также услуги (оплата ЖКХ, транспорт, услуги культуры).

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