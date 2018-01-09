/ В потребительскую корзину россиянина предлагают добавить больше мяса и фруктов

Инициатива исходит от минтруда.

Потребительскую корзину россиянина ждет пересмотр в 2018 году. Министр труда и социальной защиты РФ усмотрел нелогичность в ее составе: потребителю предлагают много хлебных продуктов и картофеля, зато «лишают» мяса, рыбы, овощей и фруктов. Нынешний продуктовый набор не соответствует принципам здорового питания.

В большинстве стран перешли на другой порядок определения прожиточного минимума. Он устанавливается в процентах от медианного среднедушевого дохода. Цифры берут разные — от 40 до 60 процентов медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны. Кстати, нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43 процента от медианного среднедушевого дохода. — цитирует «Российская газета» министра Максима Топилина.

Также министр предлагает изменить соотношение между продовольственными товарами, которым сейчас отведено 50%, и непродовольственными, а также услугами — по 25%. Эта инициатива будет рассмотрена.