/ Праздничное открытие магазинов «Галамарт» пройдет в Челябинске и Чебаркуле

Гостей ждут акции, конкурсы и подарки.

Магазин вечных распродаж «Галамарт» сделал приятный подарок двум южноуральским городам. 9 декабря в Чебаркуле откроется первый народный магазин, а в Челябинске он станет уже 11 точкой. Пришедших на открытие чебаркульцев и челябинцев встретят праздничной программой и веселыми конкурсами. Например, за 60 секунд им предложат собрать как можно больше товаров с прилавков и добежать с ними до кассы.



Самому удачливому покупателю в подарок вручат телевизор. За покупку от 500 рублей памятный подарок получит каждый. Покупателей ждут шок-цены: набор бокалов за 49 рублей, гирлянда за 29 и елочные игрушки за 19 рублей, электрический чайник за 299 рублей, швабра за 99 и лампочка за 5 рублей. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы.

В Чебаркуле магазин откроют в ТЦ «Алиса» (улица 9 мая, дом 15). Праздник продлится с 9 по 10 декабря.





В Челябинске магазин расположится в ТК «Агат» (проспект Победы, дом 115а). Покупателей ждут на открытие 9 декабря.







Галамарт — это магазин, в котором можно приобрести более 7 тысяч различных товаров, от детских игрушек до разводного ключа. Для покупателей регулярно устраивают акции и распродажи на сезонные товары.



