УФАС проведет проверку из-за подорожания авиабилетов из Челябинска в Москву

Эксперты считают, что цены растут из-за повышенного спроса

Челябинское УФАС России проведет проверку из-за резкого роста стоимости авиабилетов на рейсы из Челябинска в Москву. Об этом Первому областному информагентству сообщила заместитель руководителя антимонопольной службы Елена Рысева. По ее словам, в ведомство пожаловался один из пассажиров.

«Мы всегда оперативно реагируем на эту информацию. Мы с коллегами зашли на один поисковик, сейчас видим, что большого роста цен нет. До конца января мы такой проблемы не видим. Будем проверять ситуацию, которая была с 14 января. За последние десять лет жалоб на рост цен от жителей не поступало. У всех перевозчиков четырехступенчатая ценовая политика. Мы просим жителей, у кого остались скриншоты, направить их нам. Нам интересно, сколько у перевозчиков оставалось этих дорогих билетов», — рассказала ИА «Первое областное» Елена Рысева.

Цены на авиабилеты из Челябинска в Москву начали расти в конце прошлой недели. Жители региона сообщали в соцсетях, что в четверг, субботу и воскресенье невозможно было купить билеты класса «эконом». 14 января минимальная стоимость у «Победы» начиналась с 35 тыс. рублей, у «России» также оставались только билеты бизнес-класса от 57 тыс. рублей. Пользователи связывали это с уходом «Аэрофлота» с этого направления. Авиакомпания передала обязательства по обслуживанию рейса из Челябинска в Москву дочернему предприятию «Россия». Пассажиров стали перевозить на бортах Superjet меньшей вместимости.





Скан со страницы Айвара Валеева в Facebook

При этом цены на рейсы из Магнитогорска, Екатеринбурга и Уфы в Москву были на прежних уровнях — около 4 тыс. рублей.





Скан со страницы Айвара Валеева в Facebook



В выходные стоимость билетов класса «Бизнес Базовый» на рейсы «России» начиналась с 56 тыс. рублей. Купить билет класса «Бизнес Оптимум» можно было за 150 тыс. рублей. «Победа» предлагала улететь в Москву в субботу за 25 тыс. рублей, в воскресенье — за 35 тыс. рублей.



На вечерние рейсы в понедельник, 18 января, у «Победы» оставались билеты за 17 тыс. рублей. На вторник у «России» уже не осталось дешевых билетов. Можно купить только «Эконом Лайт» за 16 тыс. рублей или «Бизнес Базовый» за 56 тыс. рублей. Самая низкая цена у «Победы» — 17 тыс. рублей. На среду, 20 января, на момент публикации у «России» осталось два билета за 4,7 тыс. рублей. Стоимость оставшихся билетов начиналась с 11 тыс. рублей (по два билета на рейс).





По мнению директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, цены на билеты выросли из-за увеличения спроса. Авиакомпании повышают тарифы на популярные направления.

«Практически все авиакомпании используют системы управления доходами. Это программно-аналитические комплексы, которые отслеживают спрос на каждый конкретный рейс. Если на какое-то направление и дату спрос начинает существенно превышать спрос в предыдущие годы, система предлагает прекратить продажу дешевых билетов и оставить в продаже дорогие билеты. Это будет тот же „эконом“, но он будет полностью возвратный, будет включать норму провоза багажа. Это тривиальный закон рыночной экономики — чем выше спрос, тем выше цена предложения», — говорит авиаэксперт.

Олег Пантелеев считает, что отложенный спрос будет влиять на повышение цен в течение ближайшей недели. По его словам, пассажиры, которые не смогли улететь в Москву в выходные, будут выкупать и бронировать места, «подстегивая» тарифы.

У роста цен на билеты сегодня, 18 января, есть объективная причина. Два борта Superjet выкупили для перелета симфонического оркестра Челябинской области в Москву. Музыканты будут выступать в парке «Зарядье». По словам руководителя коллектива Адика Абдурахманова, проблем с выкупом авиабилетов не было, потому что это делалось заранее.

В представительстве «Аэрофлота» в Челябинске отметили, что не зафиксировали резкого роста спроса на авиабилеты по направлению Челябинск —Москва. Сотрудница компании сообщила, что ситуация штатная, а тарифной политикой занимаются в головном офисе в Москве.

«Как летали рейсы загруженными, так они и летают. Цены устанавливает авиакомпания в Москве. Тарификация была всегда — разные тарифы на определенное количество мест. Это прерогатива головного офиса», — заявили в местном представительстве «Аэрофлота».

В пресс-службе «Аэрофлота», как и в пресс-службах авиакомпаний «Россия», «Победа», S7 Airlines, не ответили на запросы Первого областного информагентства. Действия перевозчиков по установлению тарифов на стоимость билетов Челябинск — Москва будет изучать УФАС России по Челябинской области.