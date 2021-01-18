В этом году отремонтируют дороги на шести улицах Челябинска

Работы пройдут в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

На следующей неделе в мэрии Челябинска начнут заключать контракты на ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов рассказал во время аппаратного совещания, какие участки отремонтируют в этом году.

«В настоящее время проходят конкурентные процедуры на ремонтные работы по семи объектам улично-дорожной сети. Это Комсомольский проспект от улицы Чайковского до улицы Чичерина, два участка Университетской Набережной от Чичерина до Молодогвардейцев и от Северо-Крымской до Косарева, улица Куйбышева на всем протяжении, улица Салтыкова от Блюхера до Профинтерна и улицы Черкасская и Каслинская на всем протяжении»,— сообщил чиновник.

Кроме того, контракты будут заключаться и на работы по устройству недостающего освещения. Пока запланированы работы на дороге, ведущей к поселку Новосинеглазово от Троицкого тракта, а также на улице Мраморной в Металлургическом районе.

«Все процедуры проводятся в виде конкурсов, что позволит выбрать наиболее компетентного подрядчика»,— добавил Максим Куляшов.

Контракты планируют заключить в период с 29 января по 10 февраля 2021 года.