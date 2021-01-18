Что известно об отмене занятий в школах Челябинска 18 января

Синоптики не отмечают критического понижения температуры

Минувшей ночью температура не опускалась ниже критических значений. Поэтому власти города не отменяют занятия в школах областного центра.

«В понедельник, 18 января, все школы Челябинска учатся в обычном режиме», — сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Челябинска.

В шестом часу утра в Челябинске было −21 градус. Такую же температуру показывают метеостанции ближайших городов: Аргаяша, Южноуральска, Миасса, Златоуста... И только в Магнитогорске сегодня утром −24 градуса.



Занятия отменяют при понижении температуры ниже −25 градусов. В ночь на вторник в Челябинске ждут похолодание до −26 градусов.



