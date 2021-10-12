На Южном Урале сельский учитель немецкого языка дает бесплатные уроки в интернете

Светлана Коробко рассказала Первому областному информагентству о жизни в Германии, своем YouTube-канале и силе стереотипов

Светлана Коробко — молодой преподаватель немецкого языка из села Долгодеревенское и автор YouTube-канала «Hallo Kinder» с бесплатными видеоуроками.

Светлана училась в школе в конце 90-х. Тогда практика изучения языков отличалась от нынешней: учили только один язык, и тот с пятого класса. Почти все хотели освоить английский.

«Немецкий меня не привлекал, тем более родители знали английский и могли помочь. Нас о предпочтениях, конечно, спросили. Но последнее слово было за классным руководителем - меня отправили на немецкий», — рассказывает Светлана.

Уже на первых уроках Светлана влюбилась в этот язык, а учитель немецкого Мавжида Бареевна Вахитова стала примером для подражания — девочка захотела стать преподавателем иностранного. Дальше — Шадринский пединститут, работа в колледже, школе и… первые трудности.

«МОЙ ВНУК НЕ БУДЕТ ИЗУЧАТЬ ЯЗЫК ФАШИСТОВ»

Это произошло, когда второклашек делили на языковые подгруппы.

«Одна женщина наотрез отказывалась отдавать внука в немецкую подгруппу, потому что там изучают “язык фашистов”», — рассказывает Светлана.

К сожалению, многие люди до сих пор отождествляют один из главных языков европейцев с военными преступлениями нацистов. По словам Светланы, эта предвзятость даже усилилась. Чтобы реабилитировать немецкий язык, Светлане порой приходится напоминать родителям о том, что современные немцы — фашисты вообще разговаривали на итальянском и на испанском…

И все-таки несмотря на стереотипы, немецкий язык набирает популярность в России и даже наступает на пятки английскому.

«Есть бесплатные программы для российских детей, изучающих немецкий. В эти программы включены бесплатные поездки в Германию. При изучении английского на такую лояльность и открытость рассчитывать не приходится. Кроме того, на российский рынок заходит много немецких фирм, а бизнес требует коммуникации», — замечает преподаватель.

«ВРЕМЯ, КОТОРОЕ ДАЮТ В ШКОЛЕ НА ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ — ПШИК»

Сейчас Светлана преподает второй иностранный у ребят-пятиклассников. Дети приходят к ней, уже зная азы английского языка. Но эти знания зачастую поверхностны. Порой ребята не умеют даже читать. Приходится «накладывать» немецкие звуки на более-менее известные с уроков английского буквы. Но часов на немецкий выделяют немного. Школьникам в таких условиях довольно трудно усвоить программу.

«Время, которое дается в школе на изучение языков, — пшик. Если человек хочет свободно изъясняться, он должен уделять иностранному языку время за пределами школы. Хотя бы минут 15 в день, чтобы пополнять словарный запас, слушать, как говорят носители», — подчеркивает учитель.

«НЕМЦЫ НЕ БУДУТ УПРЕКАТЬ ЗА АКЦЕНТ И ПЛОХОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ»

В 2015 году Светлана Коробко стала участником программы по обмену преподавателями. Какой-то педантичный немец поехал в Россию, а наша землячка отправилась на три недели в одну из школ Германии. Жила учитель в типичной немецкой семье.

«Я жила со старшим поколением. Они очень уважительно относились ко мне, в доме царил уют. По выходным приезжали друзья семьи, и мы все вместе играли в настольные игры. Немцы любят подобные развлечения», — говорит Светлана.





Немцы, как оказалось, очень ценят людей, изучающих их язык. Они не будут упрекать тебя за акцент, неверное произношение или недостаточный словарный запас, а просто выразят свою поддержку и, если нужно, поправят или подскажут.

Но есть в немецкой культуре и откровенные странности.

«Например, на улице нельзя здороваться с незнакомыми людьми. Даже смотреть как-то “не так” на людей нельзя — посягаешь на их личное пространство. Я помню, шла по улице с женщиной, в семье которой жила, и со мной поздоровался проходящий мимо парень. Я ему из вежливости ответила. Немка была удивлена, сказала, что это было непозволительно для него, а потому и отвечать ни в коем случае не следовало», — говорит девушка.

Что касается преподавания и образования в целом, то в России его уровень, по мнению Светланы, гораздо выше, чем в Германии.

«В Германии учителя не обращают внимания на дисциплину. Дети могут в любой момент встать, делать, что хотят. Упор там делают на развитие поисковых навыков — материал не выдается, а его нужно найти в источниках. Так они развивают самостоятельность у детей. Однако, по большей части, система странная. Например, на уроке могут смешать первый и третий класс. Говорят, что третьеклассники, якобы, помогают первоклашкам. Но понятно же, что это негативно сказывается на качестве образования», — считает Светлана.

Немецкие ребята к иностранному преподавателю отнеслись с интересом. Много вопросов вызывала необычная для них фамилия. Один из учеников Светланы в день знакомства, выслушав рассказ о России, спросил: «А как вы приехали? У вас же идет война». Мальчик, видимо, имел в виду конфликт на Украине, который тогда был на пике. О том, что в России не стреляют, ребенок не знал.

Преподаватели отнеслись к появлению Светланы в школе нейтрально. Многие учителя держались отстраненно. Светлана привезла из России для немецких коллег гостинцы: пряники, конфеты (особенно понравились немцам обыкновенные карамельки, которых в Германии нет). Однако коммуникация дальше приветственных реплик при встрече все равно не зашла. Директор, наоборот, оказался невероятно рад появлению в штате, пусть и на время, иностранного сотрудника — это добавило учреждению статусности.





Возвращение в Россию вернуло к рутине, но знакомой и даже приятной. Германия девушке понравилась, она бы даже хотела туда вернуться, но исключительно в роли туриста. Патриотические чувства и непонятность западного менталитета, признается Светлана, сделали свое дело.

ВМЕСТО УЧЕБНИКА — ВИДЕОБЛОГ

Формы обучения молодой преподаватель выбирает нестандартные и наиболее близкие детям. Год назад, например, завела YouTube-канал, посвященный немецкому языку.

«Мне нужно было помочь ребятам в обзорах домашнего задания. ВКонтакте не все были зарегистрированы, а YouTube позволяет смотреть видео без регистрации», — рассказывает Светлана.

А потом педагог пригласила на «Hallo Kinder» других детей — знакомых и незнакомых. Контент канала стал разнообразнее: к пояснению заданий из учебников добавились интерактивные игры, обзоры книг, презентации. Все это позволяет любому ребенку учить немецкий не по книжкам, а с помощью интересных занятий.

При этом Светлана считает себя учителем, а не блогером. Аналитику канала она отслеживает, но не для того, чтобы поймать модный тренд, а с целью понять, что действительно нужно и интересно детям.

«Я уже живу и работой, и съемками видео. Рада, что муж меня поддерживает, коллеги с интересом относятся, ребята в классе подходят, говорят, что смотрели последнее видео, обсуждают его», — улыбается Светлана.

Планы на будущее у молодого учителя амбициозные. Как автор контента, Светлана хочет попробовать зайти на западный сегмент интернета и, создавая ролики также для иностранной аудитории, развиваться в перспективной и пока что неизведанной сфере.