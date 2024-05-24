Ученые ЮУрГУ предлагают делать кирпичи из отходов водоканала

Разработку уже протестировали на производстве завода «Кемма»

Каждый год на очистных сооружениях водоканала Челябинска образуется около двух миллионов кубометров осадка, который нельзя отфильтровать. Он состоит из гумуса, продуктов обмена животных и растительных организмов, из реагентов, которые используют для очистки воды, и имеет гелеобразную консистенцию. Ученые ЮУрГУ Марина Белканова и Александр Орлов предлагают превращать отходы в легкие и прочные кирпичи, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые предлагают замораживать, а затем оттаивать осадок в естественных условиях. Это позволит высвободить воду из геля и резко понизить влажность отходов. Потом после дополнительного подсушивания массу можно применять как сырье для строительной индустрии.

«Кирпичи в процессе производства обжигают. Когда органическая часть, которая содержится в осадке, выгорает, образуются поры. Кирпич становится более легким, пористость улучшает теплоизолирующие свойства. Кроме того, наша добавка работает как плавень, то есть помогает спекать образец, и кирпичи становятся немного прочнее», — говорит доцент кафедры «Градостроительство, инженерные сети и системы» АСИ ЮУрГУ Марина Белканова.

Научную разработку уже проверил на практике один из ведущих производителей строительного кирпича в Челябинской области — завод «Кемма». Эксперимент показал, что применение осадка для улучшения сушильных свойств глины позволяет избежать растрескивания кирпичей в процессе сушки и снизить количество производственного брака.

В пресс-службе вуза подчеркивают, что новая разработка позволяет решать экологические проблемы. Сегодня жидкие отходы очистных сооружений водоканала сливаются в общегородскую канализацию, куда также поступают и промышленные сточные воды города, содержащие тяжелые металлы и другие загрязнители. Вся эта масса перерабатывается и вывозится на полигоны твердых бытовых отходов, загрязняя почву и грунтовые воды, разлетаясь в виде пыли на много километров вокруг. Ученые предлагают рационально использовать то, что может быть сырьем, а заодно уменьшить объемы отходов больших городов.

В Челябинске между тем стартовал форум по экологии и сохранению водных объектов.

