Каждый год на очистных сооружениях водоканала Челябинска образуется около двух миллионов кубометров осадка, который нельзя отфильтровать. Он состоит из гумуса, продуктов обмена животных и растительных организмов, из реагентов, которые используют для очистки воды, и имеет гелеобразную консистенцию. Ученые ЮУрГУ Марина Белканова и Александр Орлов предлагают превращать отходы в легкие и прочные кирпичи, сообщает пресс-служба вуза.
Ученые предлагают замораживать, а затем оттаивать осадок в естественных условиях. Это позволит высвободить воду из геля и резко понизить влажность отходов. Потом после дополнительного подсушивания массу можно применять как сырье для строительной индустрии.
«Кирпичи в процессе производства обжигают. Когда органическая часть, которая содержится в осадке, выгорает, образуются поры. Кирпич становится более легким, пористость улучшает теплоизолирующие свойства. Кроме того, наша добавка работает как плавень, то есть помогает спекать образец, и кирпичи становятся немного прочнее», — говорит доцент кафедры «Градостроительство, инженерные сети и системы» АСИ ЮУрГУ Марина Белканова.
Научную разработку уже проверил на практике один из ведущих производителей строительного кирпича в Челябинской области — завод «Кемма». Эксперимент показал, что применение осадка для улучшения сушильных свойств глины позволяет избежать растрескивания кирпичей в процессе сушки и снизить количество производственного брака.
В пресс-службе вуза подчеркивают, что новая разработка позволяет решать экологические проблемы. Сегодня жидкие отходы очистных сооружений водоканала сливаются в общегородскую канализацию, куда также поступают и промышленные сточные воды города, содержащие тяжелые металлы и другие загрязнители. Вся эта масса перерабатывается и вывозится на полигоны твердых бытовых отходов, загрязняя почву и грунтовые воды, разлетаясь в виде пыли на много километров вокруг. Ученые предлагают рационально использовать то, что может быть сырьем, а заодно уменьшить объемы отходов больших городов.
В Челябинске между тем стартовал форум по экологии и сохранению водных объектов.