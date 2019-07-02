/ Ученые назвали астероиды, которые могут столкнуться с Землей

Потенциальную опасность для нашей планеты несут четыре небесных тела.

Речь идет об астероиде 1979 ХВ диаметром 900 метров, в настоящее время он проходит через Солнечную систему со скоростью около 70 тысяч километров в час и каждую секунду приближается к Земле почти на 30 километров. Кроме того, астероид Aпoфиc размером с четыре футбольных поля находится на расстоянии более 200 миллионов километров, но в 2029 году приблизится к Земле на 30 тысяч километров,

— рассказывает издание.

Из-за