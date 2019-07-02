/ Ученые назвали астероиды, которые могут столкнуться с Землей

Ученые напомнили о четырех астероидах, которые могут нести потенциальную опасность для Земли. Информацию опубликовало Европейское космическое агентство, сообщают «Известия». Теоретически данные небесные тела могут столкнуться с нашей планетой.
Речь идет об астероиде 1979 ХВ диаметром 900 метров, в настоящее время он проходит через Солнечную систему со скоростью около 70 тысяч километров в час и каждую секунду приближается к Земле почти на 30 километров. Кроме того, астероид Aпoфиc размером с четыре футбольных поля находится на расстоянии более 200 миллионов километров, но в 2029 году приблизится к Земле на 30 тысяч километров, — рассказывает издание.
Также, по прогнозам специалистов, астероид 2010 RF12 не нанесет при столкновении большего урона, чем Челябинский метеорит.
Еще один опасный астероид — 2000 SG344. Он находится далеко от Земли, но каждую секунду приближается к ней на 1,3 километра. Из-за того, что он движется по схожей с земной орбите, это позволяет оценивать риск, который небесное тело представляет.
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