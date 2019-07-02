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/ Ученые назвали астероиды, которые могут столкнуться с Землей

Ученые назвали астероиды, которые могут столкнуться с Землей

Потенциальную опасность для нашей планеты несут четыре небесных тела.
сегодня в 11:58
  |  Общество
Ученые напомнили о четырех астероидах, которые могут нести потенциальную опасность для Земли. Информацию опубликовало Европейское космическое агентство, сообщают «Известия». Теоретически данные небесные тела могут столкнуться с нашей планетой.

Речь идет об астероиде 1979 ХВ диаметром 900 метров, в настоящее время он проходит через Солнечную систему со скоростью около 70 тысяч километров в час и каждую секунду приближается к Земле почти на 30 километров. Кроме того, астероид Aпoфиc размером с четыре футбольных поля находится на расстоянии более 200 миллионов километров, но в 2029 году приблизится к Земле на 30 тысяч километров, — рассказывает издание.
Также, по прогнозам специалистов, астероид 2010 RF12 не нанесет при столкновении большего урона, чем Челябинский метеорит.

Еще один опасный астероид — 2000 SG344. Он находится далеко от Земли, но каждую секунду приближается к ней на 1,3 километра. Из-за того, что он движется по схожей с земной орбите, это позволяет оценивать риск, который небесное тело представляет.
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Комментарии

Владимир Фадеев
14:28, 02.07.2019
Апофис, нормальный такой астероид. Всего то диаметр 325 метров, но движется со скоростью 30 тыс.км/сек и массой в 27 тыс.тонн.
Алёна Артамонова
14:13, 02.07.2019
А кредиты можно теперь не платить?
Сергей Булычев
13:01, 02.07.2019
Ага. как же. если бы это было так, то наши чинуши куда нить улетели....

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Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
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Моя деревня
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Наше утро
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Ток-шоу «Раунд»
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