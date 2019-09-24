24 сентября к земле приблизится крупный астероид

Космический объект в два раза больше египетской пирамиды Хеопса.

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По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид. Его диаметр ориентировочно составляет от 190 до 430 метров, то есть в два раза больше знаменитой пирамиды Хеопса в Египте. Небесное тело пролетит на расстоянии 4.2 километров от Земли.

«На самом деле 4.2 миллиона километров — это очень далеко. Если учесть, что до Луны в среднем 380 тысяч километров, значит он пролетит от нас в 10 раз дальше, чем от Луны. Раз он пролетит на таком огромном расстоянии, для Земли он не представляет опасности. Такие сообщения делаются с целью напомнить землянам, что иногда пролетают опасные объекты, и чтобы интересующиеся люди понаблюдали в телескоп, приобщились к астрономии», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» Сергей Замоздра, доцент кафедры физической науки ЧелГУ.

По словам доцента, на таком расстоянии астероиды пролетают каждый месяц. В глубине орбиты, на более близком расстоянии, они встречаются не чаще раза в год.