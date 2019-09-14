Мимо Земли в эти выходные пролетит сразу несколько астероидов

За данными небесными телами давно наблюдают NASA.

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Представители управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов сообщили, что мимо Земли в эти выходные пролетит сразу два небесных тела. По словам руководителя программы Координационного бюро по планетарной обороне Джонсона Линдли, наблюдают за астероидами с 2000 и 2010 года.

«Астероиды пройдут по траектории примерно в 14 лунных расстояний от Земли, то есть около 5,6 миллиона километров», — сообщает Телеканал 360°.

Отметим, что один из астероидов — 2010 C01 уже проследовал мимо Земли. Это произошло сегодня, в 06:42 по московскому времени. Небесное тело считается небольшим, его диаметр составляет 120-160 метров.

Второй астероид — 2000 QW7, пролетит мимо Земли завтра, 15 сентября, в 02:45 по московскому времени. Назвать точный размер небесного тела специалисты затрудняются, но предполагают, что его диаметр составляет от 290 до 650 метров.