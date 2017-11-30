/ Международные учения на полигоне ЦВО пройдут на Южном Урале в 2018 году

Страны ШОС обсудили «Мирную миссию».

Страны-участницы ШОС намерены провести антитеррористические учения на Южном Урале. Такой договоренность удалось достичь во время переговоров в Екатеринбурге, к которым впервые присоединились Индия и Пакистан. Имитацию военных действий проведут на южноуральском полигоне в следующем году.



Согласно достигнутым соглашениям, учение определено провести в августе 2018 года на полигоне Центрального военного округа в Челябинской области. Замысел, план практических действий, а также состав и количество участников стороны договорились согласовать в ходе второго раунда штабных переговоров весной следующего года. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Центрального военного округа.



Напомним, осенью этого года сразу 3 тысячи военнослужащих и 800 единиц техники подняли по тревоге в танковой дивизии ЦВО. 26 сентября танки выдвинулись на территории Южного Урала, где была введена высшая степень боевой готовности. Территории определили разработчики тактических учений, развернувшихся на территории региона.