Потепление до +4 градусов, метели и сильный ветер ожидаются в Челябинской области

На дорогах будет скользко

Новая рабочая неделя в Челябинской области начнется с плюсовой температуры и метелей. В понедельник, 19 декабря, синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +4°C, снегопады и гололед. Также южноуральцев предупредили о сильном ветре.

Предстоящей ночью столбики термометров в регионе покажут до минус 1 — 6 градусов. Днем воздух прогреется до +4°C. Погода будет облачной, пройдет мокрый снег, в горных районах ожидается снегопад. Также синоптики обещают метели, налипание снега на провода и снежные заносы на дорогах. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.

В Челябинске также будет теплая погода: ночью ожидается до минус 1 — 3 градусов, днем до +2°C. Облачно с прояснением, снег с дождем. На дорогах гололед. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.