Участок трассы М-5 под Златоустом станет четырехполосным

Проект одобрен госэкспертизой

В Челябинской области участок трассы М-5 с 1727-го по 1746-й километр, расположенный в Златоустовском городском округе, станет четырехполосным. Проект капитального ремонта участка автодороги одобрен госэкспертизой, сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал».

«Точные сроки начала капитального ремонта участка протяженностью 19 километров будут известны после окончания всех необходимых согласовательных процедур»,— уточнили в управлении.

Напомним, уже получено положительное заключение экспертизы по расширению трассы в Саткинском и Катав-Ивановском районах. В два этапа сделают четырехполоску с 1652-го по 1660-й километр — от Трехгорного до горы Высокая Шишка и с 1660-го по 1670-й километр — до горы Брусничной. Также в планах расширить трассу на участках с 1670-го по 1690-й и с 1705-го по 1727-й километры.