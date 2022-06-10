Участок трассы Челябинск — Екатеринбург временно закроют 14 июня

Движение заблокируют в Каслинском районе из‑за ремонта дороги

14 июня на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в сторону Екатеринбурга возле села Клеопино Каслинского района временно перекроют движение транспорта. Ограничения связаны с капитальным ремонтом проезжей части, объяснили в управлении дорогами федерального значения «Южный Урал». Время остановки — с 10:00 до 10:30.

Трассу М-5 «Урал» от Челябинска до Екатеринбурга делают четырехполосной. Расширение участка федеральной дороги проведут в 2022 году. Пока на участках, где проводится ремонт, действуют ограничения движения.

Так, в Упрдор «Южный Урал» предупредили о новом временном ограничении: 14 июня полностью остановят движение транспорта на 118-м километре.

Аншлаг введут с 10:00 до 10:30. За это время планируют перенести через дорогу опору линии электропередач. Из-за больших габаритов конструкции движение на участке решено перекрыть.

В ведомстве озвучили, что автомобилистам необходимо принять во внимание данную информацию при планировании своего маршрута.