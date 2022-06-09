Капремонт трассы М‑5 «Урал» на участке Челябинск — Екатеринбург завершится в 2022 году

Дорогу расширяют до четырех полос

В Челябинской области продолжается ремонт дорог, среди объектов — расширение участков федеральных трасс до четырех полос. Сроки проведения работ обсудили руководитель управления «Южный Урал» Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Владимир Муравьев и полпред в УрФО Владимир Якушев, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента.

Руководитель ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев на встрече с Владимиром Якушевым доложил, что в 2022 году завершится капитальный ремонт 40-километровой трассы М-5 «Урал» на участке Челябинск — Екатеринбург. Дорога станет полностью четырехполосной.



Речь идет об отрезке между поворотом на Большой Куяш и Щербаковкой. Это самое неудобное и опасное для проезда место федеральной трассы между Челябинском и Екатеринбургом, где водителям приходится обгонять друг друга по встречной полосе.



«Обустроенные дороги — это перспективы для роста экономики, возможности для межрегиональной кооперации, наращивание экспорта. Расширение федеральных трасс до четырех полос позволяет повысить общий уровень безопасности дорожного движения. И в целом хорошие дороги — это показатель качества жизни, это позитивное настроение людей», — считает Владимир Якушев.

В оперативном управлении ФКУ «Южный Урал» находится 1351,6 км автомобильных дорог федерального значения на территории Челябинской и Курганской областей.