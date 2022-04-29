Трасса Челябинск — Екатеринбург станет полностью четырехполосной к концу лета

На федеральной дороге завершают реконструкцию проблемного участка

В августе 2022 года на трассе Челябинск — Екатеринбург завершится капитальный ремонт двухполосного участка с расширением проезжей части до четырех полос. Таким образом, дорога на всем протяжении станет четырехполосной, сообщил сегодня, 29 апреля, на пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс» министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Речь идет об отрезке между поворотом на Большой Куяш и Щербаковкой. Это самое неудобное и опасное для проезда место федеральной трассы между Челябинском и Екатеринбургом, где водителям приходится обгонять друг друга по встречной полосе.

Алексей Нечаев также рассказал о работах на других федеральных дорогах Челябинской области. В настоящее время продолжается реконструкция участка трассы М-5 «Урал» протяженностью 61 километр до поворота на Кропачево. Срок завершения — 2023—2024 год. Также заключен контракт на реконструкцию отрезка той же трассы между Чебаркулем и Миассом. Работы рассчитаны на два года.