Участников СВО из Челябинской области освободили от транспортного налога

Льгота распространяется на один автомобиль с мощностью двигателя до 200 л. с.

Участники специальной военной операции, которые являются жителями Челябинской области и имеют автомобиль, получат льготу по уплате налогов. Необходимые поправки в региональный налоговый кодекс по инициативе губернатора Алексея Текслера Заксобрание области внесло сегодня, 30 ноября.

Льгота касается уплаты транспортного налога. Участники СВО освобождаются от налога на один автомобиль, мощность двигателя которого не превышает 200 лошадиных сил. В законопроекте также оговаривается перечень транспортных средств, на которые не распространяется льгота.

О других новшествах по уплате налогов в Челябинской области читайте в отдельных материалах ИА «Первое областное»: для резидентов ОЭЗ изменили ставки налога на прибыль, а почтовые отделения освободили от уплаты налога на имущество.