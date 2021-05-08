Алексей Текслер навестил ветерана Уральского добровольческого танкового корпуса

На сегодняшний день челябинец Владимир Федорович Николаев является единственным оставшимся в живых из состава корпуса

Сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер навестил ветерана Великой Отечественной войны Владимира Федоровича Николаева. На сегодняшний день он является единственным в регионе оставшимся в живых солдатом из состава Уральского добровольческого танкового корпуса. О визите губернатор написал на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

«Заехал поздравить с Днем Победы Владимира Федоровича Николаева. Участник легендарного Добровольческого танкового корпуса и единственный челябинец из числа оставшихся в живых. Мы встречаемся каждый год в канун великого праздника. И я мечтаю, чтобы эти встречи продолжались»,— написал Алексей Текслер.

Также губернатор поблагодарил всех ветеранов за жизнь и Великую Победу.

Отметим, Владимир Федорович Николаев отправился на фронт добровольцем, будучи восемнадцатилетним юношей, в 1943 году. Его старшие братья уже воевали, поэтому включать в списки добровольцев челябинца не хотели. Но включили, поскольку юноша отличался крепким здоровьем, спортивной подготовкой и ранее обучался стрельбе. Так он прошел всю войну, встретив День Победы в Праге.