Участникам спецоперации на Украине из Челябинской области установят региональные выплаты

Губернатор Алексей Текслер внес законопроект депутатам ЗСО

По решению губернатора Алексея Текслера в Челябинской области участникам спецоперации на Украине, помимо федеральных выплат, установят региональные. Размер единовременной материальной поддержки составит от 300 тысяч рублей. Ее также получат семьи погибших участников спецоперации, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание Челябинской области. Речь идет о дополнительной поддержке в виде единовременной выплаты для военнослужащих и сотрудников Росгвардии, принимавших участие в специальной военной операции. Также на выплату могут претендовать волонтеры и отдельные категории граждан, выполнявшие задачи и работы на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик.

Размер единовременных выплат составит:

военнослужащим, командированным лицам, волонтерам, получившим ранение, контузию, увечье, — 300 тыс. рублей;

военнослужащим, командированным лицам, волонтерам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, — 500 тыс. рублей;

членам семьи погибших (умерших) военнослужащих — 1 млн рублей на семью;

членам семьи погибших (умерших) командированных лиц, волонтеров — 200 тыс. рублей каждому из членов семьи.

Напомним, ранее президент Владимир Путин рассказал о выплатах военнослужащим, принимавшим участие в ходе спецоперации на Украине. Также материальную поддержку получают пограничники, которые несут службу в примыкающих к территории спецоперации районах.