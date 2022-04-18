Владимир Путин подписал указ о дополнительных гарантиях пограничникам

5 млн рублей получит семья в случае гибели военнослужащего во время спецоперации

Владимир Путин 18 апреля подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военным пограничных органов ФСБ и членам их семей. Документ предусматривает единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей семьям в случае гибели военного во время спецоперации. Указ опубликован на портале правовой информации.

Президент постановил, что в случае гибели военнослужащих пограничных органов ФСБ, непосредственно выполнявших задачи по охране госграницы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины, членам их семей осуществляется выплата в размере 5 млн рублей в равных долях. Также рассматриваются случаи, если военнослужащий пограничных войск скончался в течение одного года со дня его увольнения со службы из-за увечья, ранения, травмы, контузии.

А при ранении военнослужащий пограничных войск получает единовременную выплату в размере 3 млн рублей. Указ распространяется на случаи гибели или ранения, произошедшие с 24 февраля 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что всем семьям погибших во время спецоперации на Украине военнослужащих будет перечислено более семи миллионов рублей и ежемесячная компенсация.