/ Стопроцентную готовность к снегопадам продемонстрировали дорожные службы в Челябинске

Спецмашины своевременно справляются с осадками.

Дорожные службы Челябинска полностью и своевременно подготовились к осадкам. Сегодня в рамках аппаратного совещания об этом сообщил один из руководителей «Южуралмоста». Уборка улиц города ведется по графику, снег вывозится на два специальных полигона.

Готовы были к снегопаду, отслеживали погоду. Вчера днем обрабатывали дорожное покрытие противогололедными материалами, ночью уже производили очистку дорог от снега. В прошлом году практика использования смоченной соли водой хорошо себя зарекомендовала, поэтому продолжаем работать по этой схеме. Данная технология особо эффективна при ликвидации накатов и гололеда. — рассказал сайту «Первый областной» директор по строительству и эксплуатации автомобильных дорог города АО «Южуралмост» Алексей Струговец.

Отметим, что в этот период на дорогах города в дневное время работает порядка 120 единиц техники, в ночное время — около 150 спецмашин.

