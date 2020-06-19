Тысячи детей в этом году пройдут обучение в технопарках Южного Урала

Обучать будут ребят от 6 до 18 лет.

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В Челябинской области в полную силу работают, а также открываются новые образовательные IT-площадки. И региональный центр технического творчества для детей в этом году готов принять чуть более четырех тысяч детей от 6 до 18 лет из разных муниципалитетов региона на бюджетной основе. И на площадке для обучения им предстоит освоить очень интересные навыки: IT- и 3D-моделирование, робототехнику, авиамоделирование, промдизайн и многое другое.

«На наших площадках дети не просто играют в роботов, собирают машинки и самолетики - они ведут проектную деятельность, вместе с педагогами готовят разработки для действующих предприятий. Наши ребята — это будущие кадры для предприятий региона», — поделился директор регионального центра технического творчества Владислав Халамов.

Помимо этого, в сентябре запустится новый масштабный проект. В течение всего учебного года тысяча детей и подростков, живущих в муниципалитетах региона, станут участниками «Мобильного кванториума». Там молодые умы займутся робототехникой, промышленным дизайном и хайтеком, освоят азы информационной и геоинформационной технологий.

А в других городах и районах Челябинской области будет доступен проект «Новые места». Это позволит освоить IT-азы даже не выезжая непосредственно в Челябинск.

Отметим, что открытие этих важных образовательных площадок стало возможным благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Данный проект нацелен на популяризацию технических профессий, увеличение охвата учащихся IT-технологиями и направлен на раннюю профессиональную ориентацию.