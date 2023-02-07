В Челябинской области пациенты с онкологией и их родственники могут получить психологическую помощь

Открыт специальный кабинет

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины три месяца работает кабинет бесплатной психологической помощи для пациентов и их родственников. За несколько месяцев помощь уже получили более 220 пациентов Южного Урала, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Пациентов консультируют восемь онкопсихологов и один наставник. Пообщаться с психологами можно как в очном формате, так и онлайн — пациенты сами выбирают удобный для них канал связи.

«В Челябинской области нет подобных кабинетов помощи при государственных учреждениях при онкологических клиниках. Мы очень рады, что именно в нашем центре он появился», — прокомментировал главный врач ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ» Дмитрий Ростовцев.

Кабинет психологической помощи находится на третьем этаже поликлиники Челябинского центра онкологии и ядерной медицины.