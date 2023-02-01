Похожих историй много. До этого малыши из Челябинска уже глотали батарейки, булавки, иголки, скрепки, детали игрушек и прочую мелочь.
«Если вы увидели, что ребенок проглотил металлический предмет, сразу вызывайте скорую: инородное тело может окислиться в желудке. Если проглочен неметаллический предмет, наблюдаем за состоянием ребенка. Смотрим на его стул», — говорит заведующая эндоскопическим отделением ЧОДКБ Татьяна Лещева.
Впрочем, чаще всего дети глотают что-то в укромном месте, когда рядом нет взрослых. Заподозрить неладное можно по таким признакам: у ребенка течет слюна, он не может глотать, отказывается есть и пить (что-то мешает прохождению воды и пищи) или ребенок кашляет, задыхается (инородное тело попало в дыхательные пути). В таких случаях нужно сразу вызывать скорую.
Чтобы такие случаи предупредить:
— уберите в недоступное место агрессивные жидкости, мелкие и режущие предметы;
— покупайте ребенку игрушки, соответствующие его возрасту (указан на упаковке);
— наблюдайте, как ест ваш ребенок, не давайте ему то, что он не может прожевать.