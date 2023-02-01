В Челябинске полуторагодовалый ребенок проглотил связку ключей

Доставать инородный предмет пришлось врачам областной детской больницы

Докторам Челябинской областной детской больницы пришлось вытаскивать связку ключей из желудка ребенка. Малыш, которому только полтора года, нашел их дома и отправил в рот. Про необычный медицинский случай рассказали в среду, 1 февраля, в пресс-службе ЧОДКБ.

Похожих историй много. До этого малыши из Челябинска уже глотали батарейки, булавки, иголки, скрепки, детали игрушек и прочую мелочь.

«Если вы увидели, что ребенок проглотил металлический предмет, сразу вызывайте скорую: инородное тело может окислиться в желудке. Если проглочен неметаллический предмет, наблюдаем за состоянием ребенка. Смотрим на его стул»,

— говорит заведующая эндоскопическим отделением ЧОДКБ Татьяна Лещева.

Впрочем, чаще всего дети глотают что-то в укромном месте, когда рядом нет взрослых. Заподозрить неладное можно по таким признакам: у ребенка течет слюна, он не может глотать, отказывается есть и пить (что-то мешает прохождению воды и пищи) или ребенок кашляет, задыхается (инородное тело попало в дыхательные пути). В таких случаях нужно сразу вызывать скорую.

Чтобы такие случаи предупредить:

— уберите в недоступное место агрессивные жидкости, мелкие и режущие предметы;

— покупайте ребенку игрушки, соответствующие его возрасту (указан на упаковке);

— наблюдайте, как ест ваш ребенок, не давайте ему то, что он не может прожевать.