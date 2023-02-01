Докторам Челябинской областной детской больницы пришлось вытаскивать связку ключей из желудка ребенка. Малыш, которому только полтора года, нашел их дома и отправил в рот. Про необычный медицинский случай рассказали в среду, 1 февраля, в пресс-службе ЧОДКБ.

Похожих историй много. До этого малыши из Челябинска уже глотали батарейки, булавки, иголки, скрепки, детали игрушек и прочую мелочь.

«Если вы увидели, что ребенок проглотил металлический предмет, сразу вызывайте скорую: инородное тело может окислиться в желудке. Если проглочен неметаллический предмет, наблюдаем за состоянием ребенка. Смотрим на его стул», — говорит заведующая эндоскопическим отделением ЧОДКБ Татьяна Лещева.

Впрочем, чаще всего дети глотают что-то в укромном месте, когда рядом нет взрослых. Заподозрить неладное можно по таким признакам: у ребенка течет слюна, он не может глотать, отказывается есть и пить (что-то мешает прохождению воды и пищи) или ребенок кашляет, задыхается (инородное тело попало в дыхательные пути). В таких случаях нужно сразу вызывать скорую.

Чтобы такие случаи предупредить:

— уберите в недоступное место агрессивные жидкости, мелкие и режущие предметы;

— покупайте ребенку игрушки, соответствующие его возрасту (указан на упаковке);

— наблюдайте, как ест ваш ребенок, не давайте ему то, что он не может прожевать.