Туристы атаковали Таганай с «ватрушками», несмотря на запреты

Уже есть несчастные случаи

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области кататься на санях и тюбингах с гор категорически запрещено. Вот только туристов не останавливают ни запреты сотрудников, ни инструктаж, ни предупреждающие таблички. Чем чревато катание с горы, узнали корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

Всех путешественников на входе в нацпарк просят оставить ватрушки и ледянки: рассказывают, что уже были несчастные случаи с катаниями с гор. Многие люди соглашаются и привязывают санки на время прогулки по экотропам на парковке. Челябинец Константин рассказал, что взял тюбинг, чтобы просто везти ребенка за собой, когда он устанет. Но рекомендации решил соблюсти и оставил ватрушку у охраны. Правда, так делают далеко не все.

«Мы пещеру будем копать, это лопата», — говорят журналистам туристы с ледянками и быстро убегают из кадра.

«Это нам только для того, чтобы сесть было удобно, а то скамейки ледяные», — говорит отец семейства с салазками в руках.

«Мы здесь катаемся уже 10 лет. Тут нет камней, в других местах мы не съезжаем с гор. И по дорожкам не ездим, где люди ходят. Детям же хочется зимней забавы — из-за потепления городки позакрывали. А здесь они себя хоть детьми почувствуют. Все под моим контролем: я стою и смотрю», — рассказывает Ольга, другая посетительница парка.

Любители катания облюбовали целую тропу к Черной скале. Она не предназначена для того, чтобы ездить на санях: маршрут извилистый и крутой, вокруг — деревья и камни, в которые легко влететь и заработать перелом. Или же снести с ног туристов, которые поднимаются в гору.

«Такие случаи уже были: людей сбивали, приезжали в спину идущим, туристы ломали конечности и получали другие травмы. Национальный парк — это не парк аттракционов, здесь нет специальных развлекательных приспособлений», — рассказала пресс-секретарь нацпарка Инна Гладышева.

Каждого туриста ловить «за руку» не могут. На входе проводят инструктаж, дальше — каждый принимает решение сам, вся ответственность лежит на людях. Вот только в нацпарке уже задумываются вводить штрафы за катание с гор.

Напомним, за время новогодних праздников Таганай посетили 25 тысяч человек, а 350 туристов на горе встречали новый, 2025 год. Неудивительно: локация вошла в топ-5 зимних мест, где можно сделать необычные фото и видео.

Также в парке просили не украшать елки мишурой и шарами — это может быть смертельно для животных.

Материал создан ИА «Первое областное»